¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

Minuto30.com .- Independiente Medellín llega con el ánimo al tope para la gran final de vuelta de la Copa BetPlay. En un anuncio que reafirma el proceso deportivo, el club confirmó la renovación del contrato del técnico Alejandro Restrepo hasta el año 2027, apenas horas antes del decisivo encuentro ante Atlético Nacional.

Serie abierta en el Atanasio

El marcador global se encuentra 0-0, luego de que el pasado sábado 13 de diciembre, el equipo “Verdolaga” oficiara como local en un intenso partido de ida que terminó sin goles. Ahora, nuevamente con el Atanasio Girardot como escenario definitivo, el DIM busca bordar una nueva estrella en su palmarés.

Para este reto definitivo, el estratega “poderoso” ha seleccionado a sus mejores fichas, apostando por una nómina ofensiva y sólida. Entre los convocados destacan:

Aguerre (Garantía bajo los tres palos)

⚽ “El Chino” Sandoval y “El Polaco” Fydriszewski (Poder goleador)

⚡ Francisco Chaverra y Brayan León (Velocidad y desequilibrio)

El pitazo inicial será este miércoles a las 7:30 p.m., en un clásico paisa que promete paralizar a la ciudad y definir al nuevo campeón de copa.