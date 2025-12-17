Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    • ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional
    El Polaco Francisco Fydriszewski en una imagen de archivo. Foto: DIM
    Compartir:
    • ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    Resumen: Un clásico paisa que promete paralizar a la ciudad y definir al nuevo campeón de copa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Independiente Medellín llega con el ánimo al tope para la gran final de vuelta de la Copa BetPlay. En un anuncio que reafirma el proceso deportivo, el club confirmó la renovación del contrato del técnico Alejandro Restrepo hasta el año 2027, apenas horas antes del decisivo encuentro ante Atlético Nacional.

    Serie abierta en el Atanasio

    El marcador global se encuentra 0-0, luego de que el pasado sábado 13 de diciembre, el equipo “Verdolaga” oficiara como local en un intenso partido de ida que terminó sin goles. Ahora, nuevamente con el Atanasio Girardot como escenario definitivo, el DIM busca bordar una nueva estrella en su palmarés.

    Para este reto definitivo, el estratega “poderoso” ha seleccionado a sus mejores fichas, apostando por una nómina ofensiva y sólida. Entre los convocados destacan:

    Aguerre (Garantía bajo los tres palos)

    ⚽ “El Chino” Sandoval y “El Polaco” Fydriszewski (Poder goleador)

    ⚡ Francisco Chaverra y Brayan León (Velocidad y desequilibrio)

    El pitazo inicial será este miércoles a las 7:30 p.m., en un clásico paisa que promete paralizar a la ciudad y definir al nuevo campeón de copa.

    Noticias relacionadas

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    Compartir:
    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    ¡Uno más que Nacional! DIM convoca a 21 para la finalísima de la Copa Betplay

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

    Se llegó la hora: Alejandro Restrepo define su futuro ¿poderoso?

    20 fueron los convocados por Diego Arias de cara a la finalísima de la Copa Betplay

    20 fueron los convocados por Diego Arias de cara a la finalísima de la Copa Betplay

    Se confirma lo esperado: El medio campo de Nacional queda «huérfano» en la finalísima de la Copa Betplay

    Se confirma lo esperado: El medio campo de Nacional queda «huérfano» en la finalísima de la Copa Betplay

    ¡Apague y vámonos! Jorman Campuzano en duda para la final contra el DIM

    ¡Apague y vámonos! Jorman Campuzano en duda para la final contra el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]