    ¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo

    Nelson Flórez deja el Cúcuta Deportivo, sumándose a la lista de técnicos que pierden su cargo esta temporada en Colombia

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo
    Nelson Flórez deja el Cúcuta Deportivo, sumándose a la lista de técnicos que pierden su cargo esta temporada en Colombia. Foto: Tomada de video
    ¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo

    Resumen: La inestabilidad en los banquillos del fútbol colombiano se cobra una nueva víctima con la salida de Nelson "El Rolo" Flórez del Cúcuta Deportivo, sumándose a la alarmante cifra de más de 20 entrenadores que han perdido su cargo en el último año en el FPC. Pese a haber sido el artífice del ascenso en 2025 y ser un referente histórico como jugador y técnico, Flórez no logró sobrevivir a la "guillotina" de resultados en el arranque de la Liga 2026, confirmando que en Colombia los procesos a largo plazo son una excepción y no la regla

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La “guillotina” de entrenadores en el Fútbol Profesional Colombiano no se detiene. En esta ocasión, el turno fue para el profesor Nelson Flórez del Cúcuta Deportivo.

    Éste, tras una serie de resultados que no cumplieron las expectativas de la directiva, ha sido desvinculado de su cargo como director técnico del cuadro Motilón.

    A través de un comunicado oficial, la institución “Motilona” confirmó que el estratega no continuará al frente del equipo profesional.

    La salida de Flórez no es la única en el cuerpo técnico, pues también se confirmó la partida del preparador físico Octavio Rojas.

    ¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo

    Con este movimiento, se suma un nuevo nombre a la lista de técnicos que han “caído” en lo que va del año, teniendo en cuenta la desvinculación de Hernán Torres.

    A pesar de la ruptura contractual, el club dedicó palabras de agradecimiento a Flórez, recordando su estatus de “doblemente campeón” con la institución, tanto en su etapa como jugador como en su labor desde el banquillo.

    El club entra en una etapa de transición para buscar un reemplazo que enderece el camino en el torneo de ascenso.

    Alejandro Rincón
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


