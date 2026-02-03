¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo

Resumen: La inestabilidad en los banquillos del fútbol colombiano se cobra una nueva víctima con la salida de Nelson "El Rolo" Flórez del Cúcuta Deportivo, sumándose a la alarmante cifra de más de 20 entrenadores que han perdido su cargo en el último año en el FPC. Pese a haber sido el artífice del ascenso en 2025 y ser un referente histórico como jugador y técnico, Flórez no logró sobrevivir a la "guillotina" de resultados en el arranque de la Liga 2026, confirmando que en Colombia los procesos a largo plazo son una excepción y no la regla
La “guillotina” de entrenadores en el Fútbol Profesional Colombiano no se detiene. En esta ocasión, el turno fue para el profesor Nelson Flórez del Cúcuta Deportivo.
Éste, tras una serie de resultados que no cumplieron las expectativas de la directiva, ha sido desvinculado de su cargo como director técnico del cuadro Motilón.
A través de un comunicado oficial, la institución “Motilona” confirmó que el estratega no continuará al frente del equipo profesional.
La salida de Flórez no es la única en el cuerpo técnico, pues también se confirmó la partida del preparador físico Octavio Rojas.
Con este movimiento, se suma un nuevo nombre a la lista de técnicos que han “caído” en lo que va del año, teniendo en cuenta la desvinculación de Hernán Torres.
A pesar de la ruptura contractual, el club dedicó palabras de agradecimiento a Flórez, recordando su estatus de “doblemente campeón” con la institución, tanto en su etapa como jugador como en su labor desde el banquillo.
El club entra en una etapa de transición para buscar un reemplazo que enderece el camino en el torneo de ascenso.
