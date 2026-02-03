¡Uno más a la lista! Nelson Flórez deja de ser el técnico del Cúcuta Deportivo

Resumen: La inestabilidad en los banquillos del fútbol colombiano se cobra una nueva víctima con la salida de Nelson "El Rolo" Flórez del Cúcuta Deportivo, sumándose a la alarmante cifra de más de 20 entrenadores que han perdido su cargo en el último año en el FPC. Pese a haber sido el artífice del ascenso en 2025 y ser un referente histórico como jugador y técnico, Flórez no logró sobrevivir a la "guillotina" de resultados en el arranque de la Liga 2026, confirmando que en Colombia los procesos a largo plazo son una excepción y no la regla