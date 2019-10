Uno de los alcaldes electos en el país no ha podido ni salir de su casa porque disidencias de las Farc lo tienen amenazado

Un drama es el que vive el alcalde electo del municipio de Súarez, al norte del Cauca, pues luego de ganar las elecciones en su región, no ha podido ni salir de su casa a celebrar, pues disidencias de las Farc lo tienen amenazado de muerte.

Según se pudo conocer, Rónal Villegas Orlas fue elegido gracias a sus 3.304 votos, 188 más que César Lizardo Cerón, quien fue segundo. Sin embargo, la felicidad no es mucha, pues aseguró que a través de un panfleto “la columna Jaime Martínez de las FARC me declaró objetivo militar. Me amenazan por compra de votos y corrupción, cuando en campaña ni siquiera di una moneda o una puntilla”, señaló el futuro mandatario y reseñó Caracol Noticias.

Dicha misiva le llegó a la casa, y por eso cree que hay alguien detrás que está financiando las amenazas: “estoy amenazado, escondido en mi casa, temiendo por mi vida, pues irresponsables pagaron para que me intimiden y si es preciso se me asesine”.

Es de anotar que en días pasados fue asesinada la candidata a la Alcaldía de ese municipio Karina García, en un atentado al vehículo en el que se transportaba y que dejó otras cinco víctimas.