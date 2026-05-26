Resumen: La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencias condenatorias contra el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y el actual senador John Besaile Fayad, hallándolos culpables de graves irregularidades en la contratación pública

¡Uno de ellos se va con casa por cárcel! Corte Suprema condena a los hermanos Musa y John Besaile por megadesfalco en Córdoba

Minuto30.com .- La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencias condenatorias contra el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y el actual senador John Besaile Fayad, hallándolos culpables de graves irregularidades en la contratación pública que desangraron las arcas del departamento de Córdoba.

El alto tribunal señaló que estos casos evidencian cómo se conforman estructuras criminales entre políticos, funcionarios y supuestos contratistas para apropiarse del gasto público, financiar futuras campañas y perpetuar su hegemonía en las regiones.

A continuación, el detalle de las condenas establecidas en las sentencias SEP 084-2026 y SEP 083-2026:

El caso y la condena contra Musa Besaile

Musa Besaile fue hallado culpable de liderar un esquema de corrupción vinculado a la elección del exgobernador Alejandro Lyons Muskus (2012-2015). A cambio de apoyo político, se repartieron cuotas burocráticas y coimas millonarias.

Penas impuestas: Condenado a 140 meses y ocho días de prisión (más de 11 años), inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas, y el pago de una multa de 2.046 millones de pesos.

Delitos: Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El desfalco: La Corte comprobó que la red criminal se apropió de 2.350 millones de pesos del Sistema General de Regalías (mediante cuatro convenios irregulares de ciencia y tecnología en 2013) y de otros 3.400 millones de pesos destinados a la atención de pacientes con hemofilia (el sonado «Cartel de la Hemofilia»).

Reparación al Estado: Deberá pagar 19.261 millones de pesos a favor del departamento de Córdoba por los perjuicios causados.

Condiciones de reclusión: La Corte le negó la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la pena y los beneficios por colaboración. Deberá cumplir su condena en un centro carcelario.

El proceso y la condena contra John Besaile

Para la época de los hechos, John Besaile se desempeñaba como secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, cargo desde el cual facilitó el desvío de los recursos.

Pena impuesta: Condenado a 69 meses de prisión.

Delito: Falsedad ideológica en documento público agravado.

El fraude documental: La Corte determinó que Besaile expidió la Resolución No. 0334 alterando su fecha, le puso fecha de septiembre de 2012, aunque se emitió en febrero de 2014, y certificó información falsa para otorgarle personería jurídica de manera irregular a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica.

El objetivo: Esta maniobra permitió habilitar a dicha corporación, representada por Jesús Eugenio Henao Sarmiento, para que contratara con la Gobernación y sirviera como fachada para canalizar y robarse los dineros de ciencia y tecnología.

Condiciones de reclusión: A diferencia de su hermano, a John Besaile sí se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, la cual se hará efectiva una vez cancele la caución fijada y firme el acta de compromiso.

En ambas decisiones se registró la aclaración de voto por parte de uno de los magistrados integrantes de la Sala.

Acá las sentencias: SEP 084-2026 y SEP 083-2026