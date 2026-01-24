Y uno abre la puerta y se ve así: Tulsa a -15 grados C por frente frio que afecta a Estados Unidos

Resumen: Al abrir la puerta de sus hogares, los ciudadanos se encuentran con una pared de nieve y un aire gélido que quema la piel. Según los últimos reportes meteorológicos, la temperatura en Tulsa ha desplomado hasta los -15°C

Minuto30.com .- Lo que para muchos podría parecer una postal navideña, para los habitantes de Tulsa, Oklahoma, se ha convertido en un desafío de supervivencia. Un poderoso frente frío proveniente de Canadá ha descendido sobre los Estados Unidos, provocando la que ya se cataloga como la mayor nevada de los últimos años en esta región.

Al abrir la puerta de sus hogares, los ciudadanos se encuentran con una pared de nieve y un aire gélido que quema la piel. Según los últimos reportes meteorológicos, la temperatura en Tulsa ha desplomado hasta los -15°C, un frío extremo que ha paralizado las actividades cotidianas y ha puesto en alerta máxima a las autoridades.

¿Qué es el frente frío de Canadá que azota a EE. UU.?

Este fenómeno, conocido técnicamente como un empuje de aire polar o ártico, ocurre cuando una masa de aire extremadamente frío y denso se desprende del norte de Canadá y desciende rápidamente hacia el sur. Al chocar con masas de aire más cálidas o húmedas, genera nevadas intensas y vientos cortantes.

A diferencia de las tormentas invernales comunes, este frente se caracteriza por un descenso térmico súbito y una persistencia que puede durar varios días, congelando tuberías, afectando el suministro eléctrico y haciendo casi imposible el tránsito vehicular sin equipo especializado.

Tulsa bajo cero: Un panorama desolador y blanco

Los residentes locales describen la situación como “tremenda”. La acumulación de nieve ha superado los registros de la última década en la ciudad, cubriendo vehículos por completo y bloqueando los accesos a las viviendas. La sensación térmica, debido a las ráfagas de viento, puede llegar a ser incluso mucho más baja que los -15°C oficiales, aumentando el riesgo de hipotermia y congelación en cuestión de minutos.

Recomendaciones ante el frío extremo

Las autoridades de Oklahoma han emitido una serie de recomendaciones para los habitantes, incluyendo a la gran comunidad de latinos y colombianos residentes en la zona:

Permanecer en interiores: Solo salir en casos de extrema necesidad.

Protección de tuberías: Dejar gotear los grifos para evitar que el agua se congele y rompa los tubos.

Cuidado de mascotas: No dejar animales en el exterior bajo ninguna circunstancia.

Calefacción segura: Revisar que los sistemas de calefacción tengan ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Se espera que el frente frío continúe su trayectoria hacia el este del país, manteniendo las condiciones invernales severas durante el resto de la semana. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran una Tulsa irreconocible, sumergida en un invierno que pasará a la historia.

