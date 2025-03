Universitaria asesinada en Ibagué: investigan cita laboral como posible móvil

La joven universitaria Sharit Alexandra, de 19 años, fue encontrada sin vida el pasado 8 de marzo en un área boscosa entre los barrios La Esperanza y Cañaveral en Ibagué.

Según familiares, la joven había acudido a una cita laboral previamente concertada a través de redes sociales. Las autoridades aún no han confirmado esta versión, pero la investigación sigue en curso.

De acuerdo con los familiares de Sharit Alexandra, la estudiante de la Universidad del Tolima había estado buscando trabajo y encontró una oferta que la llevó a concretar una entrevista en Cañaveral a las 7:30 p.m. de ese día. «Ella quería conseguir empleo, por eso fue a esa cita, pero luego no volvió a responder el teléfono», relató uno de los parientes. Ante la falta de contacto con la joven, la familia comenzó a difundir su foto y a pedir ayuda. Al amanecer del sábado, un familiar descubrió que el cuerpo de Sharit había sido encontrado en la zona.

El cuerpo de Sharit Alexandra fue encontrado con signos de violencia, presentando múltiples heridas por arma blanca. Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los detalles del asesinato.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, expresó su dolor por el crimen y afirmó que no permitirá que quede impune. «La vida de Sharit fue arrebatada de la manera más cruel. Su ausencia nos deja un vacío inmenso», destacó. Además, hizo un llamado a la justicia para que este tipo de hechos no continúen ocurriendo, sobre todo en un contexto tan sensible como el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también se mostró consternada por el asesinato de Sharit en una fecha simbólica para los derechos de las mujeres. «No es posible que en este Día de la Mujer estemos lamentando tan tristes sucesos», expresó la mandataria, enviando su apoyo a la familia y amigos de la joven.

Un grupo especial de la Policía y el CTI de la Fiscalía de Ibagué está a cargo de la investigación, con el fin de identificar a los responsables del crimen. La comunidad espera que el caso sea resuelto pronto y que se haga justicia por el asesinato de Sharit Alexandra Ciro Parra.

