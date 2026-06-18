Resumen: En el marco del Mundial 2026, la institución universitaria CEIPA, en alianza con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la CONMEBOL, lidera un plan estratégico para profesionalizar a los entrenadores del país mediante cursos de licenciamiento alineados con estándares internacionales. Esta iniciativa establece una ruta de certificación obligatoria hasta el año 2029 que abarca todas las modalidades del balompié nacional —incluyendo el fútbol femenino, juvenil, futsal y de playa— en los niveles Licencia B, A y PRO. Actualmente, se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos avanzados y para un proceso excepcional de regularización en Fútbol Playa que iniciará el próximo 1 de julio, consolidando un esfuerzo clave para elevar el nivel técnico y estratégico del deporte en Colombia desde la academia.

Universidad CEIPA, FCF y CONMEBOL impulsan la profesionalización de los entrenadores en Colombia

Mientras el planeta vive la edición más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el fútbol colombiano disputa un partido decisivo fuera de las canchas: elevar el nivel técnico, pedagógico y estratégico de quienes lideran los procesos deportivos, desde las bases hasta el alto rendimiento.

En este escenario, CEIPA (Powered by Arizona State University) se consolida como un aliado académico fundamental de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a través de FCF Academy, y de la CONMEBOL. Juntos, avanzan en la implementación y actualización del Sistema Nacional de Licenciamiento de Entrenadores.

Una ruta de cara al 2029

Esta actualización marca un hito sin precedentes para el balompié nacional. El plan establece una ruta progresiva de profesionalización hasta el año 2029, exigiendo nuevas certificaciones obligatorias para directores técnicos, asistentes, preparadores físicos y entrenadores de arqueros.

La medida impactará a todas las categorías del ecosistema deportivo:

Fútbol masculino y femenino de alta competencia.

Divisiones juveniles y formativas.

Futsal y Fútbol Playa.

“El fútbol de hoy exige entrenadores con visión táctica, capacidad pedagógica, actualización permanente y comprensión integral del juego. Desde CEIPA queremos aportar a esa transformación, conectando la formación académica con los estándares internacionales que hoy demanda el deporte”, señaló Jocelin Torres, docente y responsable de los cursos de licenciamiento en CEIPA.

Formación con sello internacional

Los programas de formación están alineados rigurosamente con la Convención de Licencias de la CONMEBOL y contemplan tres niveles clave para robustecer los cuerpos técnicos: Licencia PRO, Licencia A y Licencia B.

Para garantizar las mejores prácticas globales, CEIPA participó activamente en el Primer Workshop de Licencias de Entrenadores de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. Este evento reunió a delegados de la FIFA, UEFA, CAF, CONCACAF y diversas universidades de la región, fortaleciendo la visión académica frente a los retos del deporte moderno.

Inscripciones abiertas: Regularización excepcional para Fútbol Playa y Futsal

Como parte de este despliegue, la FCF Academy anunció un proceso transitorio y excepcional de regularización de licencias, avalado por la Comisión Técnica Docente de CONMEBOL.

Actualmente, CEIPA tiene abiertas las inscripciones para el curso de regularización en Fútbol Playa, diseñado especialmente para entrenadores en ejercicio que buscan validar su experiencia y certificar sus competencias.

Detalles del curso de regularización:

Duración: 40 horas totales (20 horas virtuales y 20 horas presenciales).

Fecha de inicio: Próximo 1 de julio.

Plazo máximo: La ventana de regularización extraordinaria estará abierta hasta el 31 de marzo de 2027.

Asimismo, la institución universitaria confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de entrenadores de fútbol y entrenadores de arqueros en los niveles Licencia A y Licencia PRO.

“La profesionalización del fútbol no ocurre únicamente en los estadios. También sucede en las aulas, en los procesos de formación y en la capacidad de preparar entrenadores que puedan responder a los nuevos retos del deporte global”, concluyó Torres.