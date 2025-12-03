Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Así funciona la nueva Unidad de Atención Animal móvil en Bello

    La Unidad de Atención Animal comenzó a recorrer los barrios llevando esterilización, vacunas y bienestar sin pólvora.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto cortesía.
    Resumen: Bello inauguró su Unidad de Atención Animal móvil para llevar servicios veterinarios a los barrios y promover el bienestar animal sin necesidad de largos desplazamientos.

    La Alcaldía de Bello puso oficialmente al servicio de la comunidad su nueva Unidad de Atención Animal, un servicio móvil diseñado para acercar la oferta institucional a los distintos barrios del municipio y evitar los largos desplazamientos de las familias con sus mascotas. Esta estrategia busca fortalecer el bienestar animal a través de atención oportuna y descentralizada.

    La Unidad de Atención Animal funciona mediante un conjunto de carpas equipadas con todos los elementos necesarios para realizar procedimientos como esterilización, vacunación, desparasitación e implantación de microchips.

    Su lanzamiento estuvo acompañado de un plantón en rechazo al uso de pólvora, actividad enmarcada en la campaña “Bello enciende la alegría, sin pólvora”, que busca visibilizar los efectos negativos que los estallidos generan en perros, gatos y fauna silvestre, especialmente en temas de ansiedad, estrés y lesiones.

    Desde la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural destacaron que esta estrategia da continuidad a un proceso que ha venido creciendo en el municipio.

    David Antonio Lopera Monsalve, secretario de esta cartera, informó que “ya se llevan más de 5 mil animales atendidos con las jornadas de esterilización, desparasitación, vacunación, implantación de microchips, entre otros, que se han realizado en el transcurso del año”.

    La alcaldía proyecta que esta unidad móvil se convierta en un servicio itinerante que llegue a todas las comunas de Bello, ampliando su cobertura y concentrándose en la tenencia responsable.

    La meta para 2026 es incrementar la atención a 2.500 animales adicionales y fortalecer los procesos de formación dirigidos a cuidadores, con el propósito de consolidar una cultura de protección y respeto por la vida animal.

    Foto cortesía.

    Foto cortesía.

