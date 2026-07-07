Resumen: La marca colombiana de streetwear Undergold será la encargada de cerrar oficialmente Colombiamoda 2026 el próximo 30 de julio en el Parque de las Luces de Medellín con su pasarela de gran formato "ACT I: Life is an act of faith". Esta propuesta inmersiva fusionará moda urbana experimental —inspirada en conceptos como el brutalismo arquitectónico y el entorno de la ciudad— con una fuerte experiencia musical que incluirá una curaduría de DJs locales y un 'afterparty' final liderado por el reconocido dúo italiano de música electrónica Mind Against.

Undergold cerrará Colombiamoda 2026 con una masiva pasarela conceptual en el Parque de las Luces

El epicentro de la moda urbana en Colombia se traslada al espacio público. El próximo 30 de julio, la firma colombiana Undergold será la encargada de bajar el telón oficial de Colombiamoda 2026. Lo hará con una propuesta de gran formato en el icónico Parque de las Luces de Medellín, transformando el asfalto en un escenario inmersivo donde dialogarán la moda, la música y la cultura contemporánea.

Esta presentación se convierte en la cuarta pasarela en la historia de la marca y la segunda en la capital antioqueña, luego de su recordada puesta en escena «Walking into Heaven» en el aeropuerto Olaya Herrera durante el año 2023. En esta ocasión, la firma apuesta por una escala urbana mayor para consolidar su liderazgo en el diseño local.

Dos pilares creativos: Del brutalismo al asfalto

La nueva colección, titulada «ACT I: Life is an act of faith», explora la relación entre la materia, el espíritu y la naturaleza humana bajo la premisa de aceptar el orden invisible de la vida. El desarrollo conceptual de las prendas se divide en dos enfoques:

Brutalismo Espiritual: Inspirado en la arquitectura brutalista como símbolo de resistencia, permanencia y reconstrucción. La propuesta reivindica la belleza de lo imperfecto y lo expuesto en su estado más puro.

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Asfalto Orgánico: Una reflexión sobre la conexión de los individuos con su entorno urbano, entendiendo cómo el movimiento exterior transforma el interior.

Para plasmar estas ideas, Undergold recurre a siluetas arquitectónicas y experimentación textil. La colección incluye materiales como denim, cuero natural y sintético, y algodón 100%, intervenidos mediante procesos manuales, lavanderías especializadas y tratamientos textiles que elevan la complejidad del producto sin perder su identidad callejera.

Una noche de moda y cultura electrónica

La experiencia del 30 de julio no se limitará a las prendas de vestir. El evento iniciará con una curaduría de DJs de la escena local para ambientar la llegada de los asistentes. Tras el desfile, la productora colombiana Breakfast Live estará a cargo de la producción del afterparty oficial de clausura de la feria, el cual será encabezado por el reconocido dúo italiano de música electrónica Mind Against.