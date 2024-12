Bogotá, 15 feb (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Nueva York: me 'perturban' esas redes

Las redes sociales y la Justicia siguen jugando al gato y al ratón. Esta vez, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube entraron en la mira de la ciudad de Nueva York al considerar que alientan “una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación".

Pero este no es el primer paso de Nueva York en contra de las redes sociales, ya que el pasado 24 de enero la Administración del alcalde Eric Adams las declaró como "amenazas para la salud mental". O sea, como si fueran drogas o armas.

Los neoyorquinos están especialmente preocupados por el hecho de que las redes sociales utilizan algoritmos “para mantener a los usuarios conectados y animar a una utilización compulsiva" o crean la necesidad en el usuario de una constante interacción.

¿Decimos la palabra? Sí: adicción.

Tal vez las empresas afectadas con esta demanda digan “que se vengan”, pero ya es hora de que se les ponga coto a los aspectos más peligrosos de su accionar.

2. No señores, que no plagIA

No es una revelación que estamos viviendo una era en la que la Inteligencia Artificial (IA) redefine todo.

Pues en un nuevo capítulo de este desafío, vemos que OpenAI, creadora de ChatGPT, se salió con la suya en una demanda interpuesta por la actriz Sarah Silverman ('Maestro' y 'Ralph Breaks The Internet', entre otras) y un grupo de escritores por infracción de derechos de autor.

Según una moción de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, los demandantes no lograron demostrar similitud entre la producción hecha por ChatGPT y los libros escritos por los querellantes encabezados por Silverman, también autora del libro 'The Bedwetter: Stories of Courage, Redemption, and Pee'.

Según la magistrada, tiene que demostrarse una “similitud sustancial entre los resultados y los materiales protegidos por los derechos de autor" para que la demanda de Silverman y los suyos prospere.

El plazo: hasta el 13 de marzo.

OpenAI sigue 'coleccionando' demandas, ya que también la han emprendido contra la empresa escritores como George R.R. Martin y John Grisham, y medios como The New York Times.

Un nuevo y muy amplio frente.

3. La Nvidia de Amazon

Sí. El juego de palabras funciona para describir lo que deben estar sintiendo los de Seattle (EE.UU.) por los fabricantes de chips y procesadores gráficos, que los superaron en valor de mercado por primera vez desde 2002.

En concreto, conforme a datos de CNBC, Nvidia alcanzó una cotización de 1,78 billones de dólares, mientras que Amazon se quedó un tanto atrás con 1,75 billones, lo que no ocurría desde hace 22 años.

Nvidia es una de las mayores beneficiadas del reciente desarrollo de la IA, ya que se ha experimentado una demanda exponencial de sus muy sofisticados procesadores, que han demostrados estar a la altura del reto.

Según CNBC, cada chip de esa fabricante puede costar unos 20.000 dólares. ¡Una pasta!

La IA le puede llenar el bolsillo a muchos.

4. ¡Rumbo a Texas, yijaaaa!

¿Pensaban que Elon Musk no iba a aparecer hoy por aquí? Pues se equivocaron, ya que, por una decisión judicial, SpaceX le ha dicho “goodbye” al estado de Delaware y se trasladará corporativamente a Texas.

¿Y qué le disgustó a Musk? Que le anularan el acuerdo por el que se embolsó más de 55.000 millones de dólares.

Hace unas dos semanas, la jueza de Delaware Kathaleen McCormick hizo anular el acuerdo por el que Musk recibió la mencionada cantidad de dinero en acciones de Tesla (que también es suya) a precio de saldo al considerar que el proceso no había sido justo.

Como una especie de venganza, Musk preguntó a su fanaticada en X si SpaceX debía moverse a Texas, idea que recibió una rotunda aprobación.

Parafraseando a 'The Beverly Hillbillies': “X gold, Texas tea”.

5. ¡Órale, dejen jugar!

Está bien ser grandes, exitosos, los mejores en su campo, pero déjenle campo a los otros.

Ese parece ser el mensaje que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México le da a Amazon y a Mercado Libre, empresas a las que acusa de acaparar el 85 % de las ventas y transacciones en línea.

Asimismo, concentran el 65 % de los compradores digitales.

Para el ente mexicano, esto representa un "desafío infranqueable para la expansión de los actores más pequeños presentes" en el mercado electrónico.

Y esto se agrava teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios hacen lo que se llama 'singlehoming', o compra en un solo lugar… el de ellos.

La Cofece le sugirió tanto a Amazon como a Mercado Libre que permitan a otras plataformas conectarse a su interfaz de programación de aplicaciones para facilitar la oferta de servicios logísticos.

En fin, que dejen jugar a los más pequeños también.

6. Disney+ en 'soltería'

Primero Netflix y después Amazon Prime Video. Ahora Disney+ parece seguirles el paso: adiós a las cuentas compartidas.

Según Androidphoria.com, desde el próximo 14 de marzo los usuarios de la plataforma en EE.UU. no podrán seguir compartiendo sus datos de ingreso con personas fuera del hogar original.

Esto se anunció hace casi dos años y ya se estaba aplicando -como una especie de plan piloto- en Canadá.

Esa novedad algo amarga para unos en la plataforma de Disney no tardará mucho en atravesar el río Grande (o río Bravo).

7. Una sorpresota para Xbox

Uno de los mejores juegos de rol está pidiendo pista en Xbox Game Pass.

Según SomosXbox.com, se trata de 'Tales of Arise', de Bandai Namco, cuya llegada se dará muy posiblemente el 20 de febrero y ya muchos lo esperan en sus consolas.

La primera entrega de 'Tales of Arise' salió al mercado en septiembre de 2021 y muy rápidamente se coló en la lista de favoritos de los amantes de los RPG.

¡A esperar y jugar!

