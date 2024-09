Guadalajara (México), 3 dic (EFE).- El escritor vasco Unai Elorriaga abogó este domingo en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara por más historias que aborden la vejez y muestren que esta etapa puede ser divertida y con muchos aportes sin los estereotipos que prevalecen de las personas adultas mayores.

“Tienen cosas que aportar todavía y parece que no, que ya a partir de una edad cuando físicamente ya no estamos bien, ya no aportamos nada. Yo creo que tienen que aportar y que tenemos que escucharles y también tenemos que escribirles”, explicó en entrevista con EFE.

Elorriaga, nacido en Bilbao en 1973, presentó en México la traducción en español de ‘Nosotros no ahorcamos a nadie’, la edición para este país de su novela ‘Iturria’, publicada en 2019 en su lengua materna, el euskera.

El escritor también charló con jóvenes de preparatoria (nivel medio superior) y participó en las mesas de diálogo acerca de la experiencia de escribir cuentos que terminan convirtiéndose en historias más largas.

La novela cuenta la historia de dos ancianos que están en busca de un tercer amigo apellidado Iturriaga, que se dedica a escribir cuentos, y se aventuran en un viaje por Europa que los hace descubrir los lazos profundos de amistad además de vivir experiencias llenas de humor y nuevas aventuras como probar marihuana.

Los personajes se alejan del cliché de los viejos que no se valen por sí mismos y muestran la viveza de dos personas que anhelan vivir sus últimos años explorando y conociendo, aseguró el también autor de ‘Londres es de cartón’ (2010).

“Me gusta ese toque que tienen de, bueno, ya están de retirada, ya están para morir, pero les da igual, siguen hacia adelante y siguen riéndose de todo y viendo la vida del mundo de una manera muy humorística”, explicó.

Los protagonistas están inspirados en personas de su propia familia cercana con la intención de mostrar que esta etapa de la vida ofrece una fuente de historias y nuevas oportunidades.

“Cuentan muy bien las historias, entonces hay que escucharles, seguramente cuando cuentan historias el 80 % o ya son repetidas o nos aburren, pero siempre hay un 20 %, un 15 % de historias que merecen la pena ser escuchadas, contadas, recordadas y acopladas a nuestro imaginario”, aseguró.

En la historia, Elorriaga mezcla la narración principal con cuentos cortos que, de acuerdo a la historia, son escritos por el amigo Iturriaga, dando al lector un viaje de ida y vuelta entre dos universos, un trabajo que le costó cerca de cinco años con la idea de darles su propio espacio.

“Los cuentos los tenían muy claros, pero quería que fuesen todos muy diferentes, entonces de un cuento a otro dejaba tres o cuatro meses para que me olvidase del primer punto y siguiese con el segundo dejando otros”, indicó.

El libro ahonda en la esperanza que significa la búsqueda, dos valores que no se terminan hasta que la vida misma finalice, aseguró el escritor.

“Cuando tú estás buscando, esperas encontrar algo para algo, esa búsqueda puede ser de la inteligencia, la sabiduría, el amor, lo que sea, pero estás en búsqueda y eso genera una esperanza, y estas personas tienen esperanza y quieren seguir viviendo y esperando que les llegue algo bueno”, concluyó.

La edición 37 de la FIL concluyó este domingo con la asistencia de 857.000 personas que acudieron a 3.000 actividades entre ellas 630 presentaciones de libros de 700 autores y autoras provenientes de 52 países, durante nueve días.

Por: EFE