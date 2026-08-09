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    ¡Una silleta al cielo! Homenaje póstumo al jovencito silletero Alejandro Grajales: su espíritu está en el desfile

    Para honrar la vida de Alejandro, sus compañeros y familiares han elaborado una hermosa silleta a manera de homenaje póstumo

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Una silleta al cielo! Homenaje póstumo al jovencito silletero Alejandro Grajales: su espíritu está en el desfile

    Resumen: Para honrar la vida de Alejandro, sus compañeros y familiares han elaborado una hermosa silleta a manera de homenaje póstumo

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    Minuto03.com .- El corazón de Antioquia se acongoja en el día que debería ser de pura celebración. El tradicional Desfile de Silleteros, el evento que cierra con broche de oro la Feria de las Flores, arrancó este domingo con un profundo vacío en las filas de los campesinos de Santa Elena: la dolorosa ausencia del joven Alejandro Grajales.

    Las lágrimas de propios y visitantes no se han hecho esperar a lo largo de los más de 2 kilómetros de recorrido. Sin embargo, como reza la tradición de pujanza antioqueña, la vida debe continuar, y la comunidad silletera ha decidido transformar su inmenso dolor en arte y memoria.

    Una silleta al cielo

    Para honrar la vida de Alejandro, sus compañeros y familiares han elaborado una hermosa silleta a manera de homenaje póstumo. Esta obra floral, cargada de sentimiento, desfila hoy por las calles de Medellín no para competir, sino para recordar que el legado silletero trasciende la vida terrenal y que el joven de 15 años siempre será parte de esta familia campesina.

    Esta silleta en particular une a la ciudad en un abrazo solidario para los habitantes del corregimiento.

    homenaje silleterito

    Una tragedia que enlutó la Feria

    El doloroso homenaje de hoy ocurre apenas tres días después de que la ciudad recibiera la peor de las noticias. Alejandro Grajales, de 15 años de edad, había sido reportado como desaparecido en el marco de las festividades, generando una angustiosa búsqueda por los rincones del corregimiento.

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    El menor había sido visto por última vez durante la tarde del pasado martes 4 de agosto de 2026, en el sector conocido como el parqueadero Los Grajales, en Santa Elena. En aquel momento se encontraba acompañado por su mascota, un perro negro. La primera señal de alarma llegó cuando el perrito regresó completamente solo a su casa, sin dejar rastro del joven.

    Solidaridad de la ciudad

    Tras intensas jornadas de búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad, el trágico desenlace fue confirmado por el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales expresó el sentir de toda la ciudad:

    «Hoy nos invade una profunda tristeza. Lamento informar que Alejandro Grajales de 15 años fue encontrado sin vida en el corregimiento de Santa Elena. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil.»

    Hoy, mientras las flores adornan la capital antioqueña, el espíritu de Alejandro desfila junto a los suyos.

    Desde Minuto30 extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Grajales y a toda la red de silleteros de Santa Elena en este difícil momento de duelo.

    Fotos y videos: Adriana Vergara
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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