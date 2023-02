in

Este reto se hizo famoso desde el 2022 en todo el mundo. Sin embargo, durante esta semana un influencer dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de continuar con un en vivo mientras su amigo se desmayaba por intentar comerse una papa extremadamente picante sin morir.

Se trata de ‘Yo Soy Plex’, un joven español que se decidió a hacer el reto junto a cinco amigos a través de una plataforma de streaming. En la publicación se puede ver a los seis hombres sujetando una ruleta en la cual estaba escrito el nombre de cada uno de ellos, con el fin de que al girarla, ésta decidiera quién iba a ser el primero en intentar hacer el ‘Paqui one chip challenge’.

No le fue nada bien, ya que al digerir el alimento empezó a vomitar hasta el punto de desmayarse: “Está vomitando sangre bro, hay que cortar el en vivo, ¡llamá a la ambulancia!”, dijeron los jóvenes en el video.

La publicación tuvo más de un millón de reproducciones en Twitter, y aunque en el video se pudo evidenciar que los amigos de ‘Jopa’, estaban preocupados por él, los internautas juzgaron el comportamiento de ‘Yo Soy Plex’, quien siguió grabando el en vivo a pesar del mal momento que estaban pasando sus compañeros.

«En que momento está un colega ahogándose y vomitando sangre y nadie es capaz de cerrar directo y llamar a una ambulancia?? Y todo por un par de views» Dijo @Tagelca

En que momento está un colega ahogándose y vomitando sangre y nadie es capaz de cerrar directo y llamar a una ambulancia?? Y todo por un par de views pic.twitter.com/GpCGofUmEN — Tage (@Tagelca) February 21, 2023

Razón por la cual, el pasado 22 de enero ‘Yo Soy Plex’ publicó un video en su canal de YouTube llamado ‘La patata que casi mata a mi amigo’ en el que le confesó que su grupo de amigos y él estaban acostumbrados a hacer este tipo de retos;por lo tanto, en el momento en el que ‘Jopa’ empezó a vomitar no fue tan extraño para ellos.

Sin embargo, cuando se dieron cuenta que el hombre tuvo que ser llevado a cuidados intensivos por el mal estado en el que se encontraba, todo empeoró: “Ni siquiera los trabajadores del hospital sabían lo que le estaba pasando a nuestro amigo”, dijo el influencer.

Pero, no fue sino hasta las 4:00 a. m. del siguiente día que Jorge Pastor Luque llamó a ‘Yo Soy Plex’ para confesarle que estuvo a punto de morir: “Los médicos me dijeron que casi pierdo la úlcera, me han hecho tres radiografías y estoy conectado a varios tubos”, dijo ‘Jopa’.

Afortunadamente, ocho horas después de la llamada, Jorge Pastor pudo recuperarse y sus amigos lo recogieron del hospital en donde se encontraba. No obstante, muchos de los seguidores del influencer retaron a los demás integrantes del grupo a probar la papa, ¿ustedes qué piensan sobre esto?

Más Noticias de Entretenimiento