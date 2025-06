Una paisa encarna a la primera esposa de ¨chespirito¨ en su bioserie ´Sin querer queriendo´

Minuto30.com .- La actriz colombiana Paulina Dávila será la encargada de interpretar a Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como “Chespirito”, en la bioserie Sin querer queriendo. Esta esperada producción, que promete retratar la vida del icónico comediante mexicano, estrenará su primer capítulo el próximo 5 de junio a través de una plataforma paga.

Graciela Fernández fue madre de los seis hijos del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, y su historia junto a Gómez Bolaños abarca décadas. La pareja se separó en los años 80, periodo que coincide con el inicio de la relación del comediante con Florinda Meza, actriz que dio vida a “Doña Florinda” en la famosa serie televisiva.

A pesar de la expectativa generada por la serie, la producción no ha estado exenta de polémica. Algunas personas cercanas al comediante, incluyendo a Florinda Meza, han manifestado su descontento con el enfoque de la historia, la cual es contada desde la perspectiva de los hijos de Gómez Bolaños. Meza expresó que no está completamente de acuerdo con la serie, pero tampoco se opone abiertamente. “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese”, declaró, advirtiendo que estará atenta al uso de su imagen y su relación con Chespirito.

Paulina Dávila, nacida el 18 de diciembre de 1988 en Medellín, Colombia, ha forjado una destacada carrera en la actuación tras estudiar artes visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. Es reconocida por sus participaciones en producciones como Luis Miguel: la serie, Griselda, entre otras, además de ser prima de la actriz Sofía Vergara.

Su papel como Graciela Fernández marca un nuevo reto en su carrera, dándole vida a una figura clave en la historia personal del comediante que marcó a generaciones en América Latina.

¿Florinda Meza será la gran ausente?

En esta historia, contada desde el lado de los hijos de Chespirito, el personaje inspirado en Florinda se llama Margarita Ruiz y, según adelantan, no saldría muy bien parada. Algunos ya andan diciendo que su romance con Gómez Bolaños fue lo que echó por tierra su primer matrimonio.

Florinda ya había confesado que nadie la consultó ni para opinar ni para participar. Al parecer, ni una llamadita para ver si quería una silla en el set o aunque fuera una galleta en el catering. Nada. El silencio fue absoluto. Pero que no se diga que no tiene presencia, porque en la serie está… aunque con otro nombre y, probablemente, otra actitud.

