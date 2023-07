Una ópera prima colombiana y cine oriental en New Directors del Festival de San Sebastián

in

San Sebastián (España), 27 jul (EFE).- Once producciones de 19 países competirán en la sección New Directors del Festival de San Sebastián (norte de España), en el que tendrá una importante presencia el cine oriental y en la que participarán también el director colombiano Juan Sebastián Quebrada con su ópera prima "El otro hijo" y el español Javier Macipe con "La estrella azul".

Realizadores de China, Japón, Singapur, Irán, India, Kazajistán y Rusia, así como de Suecia y Canadá, se disputarán junto a Macipe y Quebrada el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros -repartidos a partes iguales entre el director y la distribuidora de la película en España- y presentado este jueves en rueda de prensa.

El máximo responsable del certamen, José Luis Rebordinos, y la directora de Red de Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia, dieron a conocer el contenido de un apartado al que concurren primeras y segundas películas, aunque prácticamente todas las secciones del Festival cuentan con óperas primas o segundos trabajos.

También el cine oriental de países que no estuvieron "en primera fila", como le ocurrió a Corea del Norte en su día, así como de países que pertenecieron "a la órbita soviética", tendrán una destacada representación en el conjunto de la 71 edición, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, según explicó Rebordinos.

Juan Sebastián Quebrada (Medellín, 1987) debuta en el largometraje con "El otro hijo", que participó como proyecto en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Zinemaldia 2020 y que dispone también de financiación francesa y argentina. El filme sigue los pasos de un adolescente que, tras la inesperada muerte de su hermano, trata de encontrar la fuerza necesaria para seguir viviendo.

El título español, "La estrella azul", ya anunciado en la presentación del Festival en Madrid, es la segunda película de Javier Macipe (Zaragoza, 1987), una aproximación en clave de ficción a la historia de su paisano y músico zaragozano Mauricio Aznar, fundador de bandas como Golden Zippers, Más Birras y Almagato.

Entre quienes concursarán con su segundo largometraje figura el actor, director y guionista chino Liang Ming (Yichun, 1984), cuyo estreno en el largometraje, "Wisdom Tooth" (2020), fue reconocido en diferentes festivales internacionales y que ahora inaugurará la sección con "Carefree Days", la adaptación de la novela homónima de Ban Yu sobre una joven enferma que trata de buscar su lugar en el mundo.

Asimismo, mostrará su segundo trabajo el japonés Daichi Murase (Shigaraki, 1997), "Beyond the Fog", un retrato íntimo de una familia que durante generaciones ha regentado una posada en un remoto pueblo de montaña, que clausurará New Directors.

El canadiense Henry Bernadet (Quebec, 1977), que participó en distintos festivales internacionales como Rotterdam y Zurich con "À l'ouest de Pluton" (2008), presenta en San Sebastián "Les Rayons Gamma", en la que construye un retrato generacional de un grupo de jóvenes que viven en Montreal.

El resto de cineastas incluidos en la selección concursarán con sus óperas primas, como el sueco Niclas Larsson (Malmö, 1990), que compite con "Mother, Couch!", filme que comienza cuando tres hermanos distanciados se reúnen para averiguar por qué su madre se niega a levantarse del sofá de una tienda de muebles.

Taylor Russell, Ewan McGregor y Ellen Burstyn protagonizan Mother, Couch!, esta historia que, según ha comentado Rebordinos, contiene "los únicos toques de comedia de la sección".

El iraní Farhad Delaram (Teherán, 1988) acude con "Achilles", un relato sobre un joven cineasta que trabaja en un hospital y cuya vida cambia tras conocer a una misteriosa joven.

Askhat Kuchinhirekov (Almaty, Kazajistán. 1982) presenta, por su parte, "Bauryna salu", que es el nombre de una antigua tradición nómada que consiste en entregar al primogénito a los abuelos para que lo cuiden ellos en lugar de sus padres.

Por: EFE