¡Una nueva vida! 160 perros y gatos de Medellín encontraron hogar tras jornada de adopción

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Resumen: La campaña mundialista de adopción de la Alcaldía de Medellín permitió que 160 perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla encontraran un hogar entre el 14 de junio y el 19 de julio. Con este resultado, el Distrito suma 653 adopciones en lo corrido de 2026 y más de 4.000 durante la actual administración, mientras mantiene más de 1.800 animales disponibles para quienes deseen brindarles una nueva oportunidad.

La campaña mundialista de adopción liderada por la Alcaldía de Medellín permitió que 160 perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla fueran entregados a familias que decidieron brindarles una nueva oportunidad.

La estrategia, desarrollada entre el 14 de junio y el 19 de julio, logró la adopción de 102 perros y 58 gatos que, tras cumplir los procesos veterinarios y de comportamiento, pudieron integrarse a nuevos hogares. Las jornadas se realizaron en distintos puntos de la ciudad para acercar a los animales disponibles con ciudadanos interesados en adoptar.

La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, destacó el resultado de la iniciativa y aseguró que estas acciones buscan promover el cuidado y la protección de los animales que llegan al centro de bienestar.

“Nos hace muy felices contarles que 160 animales fueron adoptados como resultado de la adoptatón mundialista, 160 hogares que abrieron su corazón y sus puertas para que animalitos, recuperados en el Centro de Bienestar Animal La Perla, encuentren una oportunidad de amor, cariño, compañía y bienestar. Seguimos esperando que más familias se sumen a la adopción: una decisión llena de amor y responsabilidad”, sostuvo la funcionaria.

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Más de 4.000 animales han encontrado hogar

De acuerdo con cifras del Distrito, durante 2026 se han registrado 653 adopciones de perros y gatos, mientras que desde el inicio de la actual administración 4.072 animales han sido entregados a nuevas familias.

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La campaña contó además con el apoyo de Rápido Ochoa, alianza que permitió reforzar mensajes sobre transporte responsable y condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los animales.

Como parte de esta estrategia, la Alcaldía mantiene disponible el Álbum Perlini, una iniciativa que reúne las historias de algunos perros y gatos que ya fueron adoptados y de aquellos que continúan esperando una oportunidad.

Más de 1.800 animales están disponibles para adopción

Actualmente, el Centro de Bienestar Animal La Perla alberga a 2.402 animales. De esta cifra, 1.802 están aptos para adopción: 1.727 perros y 75 gatos que ya completaron sus procesos veterinarios y de comportamiento.

Las personas interesadas en adoptar pueden consultar los animales disponibles a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín, comunicarse al 311 798 7303, ingresar a sabuesos.com.co o acercarse al Centro de Bienestar Animal La Perla, ubicado en Altavista.