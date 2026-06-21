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    «Una nueva luz en el cielo aparecerá»: La inquietante profecía de Baba Vanga que apuntaría al Mundial 2026

    Más allá del misticismo y de las especulaciones que circulan en internet, lo cierto es que la Copa del Mundo 2026 ya se perfila como un acontecimiento sin precedentes

    Publicado por: SoloDuque

    baba vanga
    A lo largo de los años se han ido conociendo aterradoras profecías. Foto Archivo. Créditos a quien corresponda
    «Una nueva luz en el cielo aparecerá»: La inquietante profecía de Baba Vanga que apuntaría al Mundial 2026

    Resumen: Más allá del misticismo y de las especulaciones que circulan en internet, lo cierto es que la Copa del Mundo 2026 ya se perfila como un acontecimiento sin precedentes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A medida que avanza la expectativa por el Mundial 2026, histórico torneo que cuenta con la sede conjunta de Estados Unidos, México y Canadá, la conversación en plataformas digitales ha trascendido lo estrictamente deportivo. Más allá de los análisis sobre selecciones favoritas, estadísticas y el desempeño de las figuras estelares, ha cobrado fuerza un tema mucho más enigmático: una supuesta predicción atribuida a la reconocida mística búlgara Baba Vanga, la cual ha resurgido y encendido el debate en las redes sociales.

    El centro de esta tendencia viral gira en torno a un antiguo mensaje adjudicado a la clarividente, que hace referencia a un suceso extraño durante la realización de un certamen de asistencia masiva. La frase exacta que se ha popularizado señala textualmente: «Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá».

    Esta ambigua afirmación ha dado pie a múltiples teorías por parte de los internautas. Mientras algunos sugieren que este supuesto “destello” podría interpretarse como un fenómeno aéreo o atmosférico inusual, otros han llevado las especulaciones mucho más lejos, vinculando el mensaje con la posibilidad de avistamientos o contactos extraterrestres. Cabe recordar que, aunque este tipo de predicciones generan gran curiosidad, carecen de evidencia científica y suelen ser interpretaciones abiertas que se ajustan a eventos de coyuntura global.

    No obstante, más allá del misticismo y de las especulaciones que circulan en internet, lo cierto es que la Copa del Mundo 2026 ya se perfila como un acontecimiento sin precedentes. Gracias a su innovador formato ampliado, su impacto transfronterizo y su capacidad de reunir a selecciones de todos los continentes, el torneo captará de manera indiscutible la mirada de millones de aficionados alrededor del planeta.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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