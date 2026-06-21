«Una nueva luz en el cielo aparecerá»: La inquietante profecía de Baba Vanga que apuntaría al Mundial 2026

Resumen: Más allá del misticismo y de las especulaciones que circulan en internet, lo cierto es que la Copa del Mundo 2026 ya se perfila como un acontecimiento sin precedentes

Minuto30.com .- A medida que avanza la expectativa por el Mundial 2026, histórico torneo que cuenta con la sede conjunta de Estados Unidos, México y Canadá, la conversación en plataformas digitales ha trascendido lo estrictamente deportivo. Más allá de los análisis sobre selecciones favoritas, estadísticas y el desempeño de las figuras estelares, ha cobrado fuerza un tema mucho más enigmático: una supuesta predicción atribuida a la reconocida mística búlgara Baba Vanga, la cual ha resurgido y encendido el debate en las redes sociales.

El centro de esta tendencia viral gira en torno a un antiguo mensaje adjudicado a la clarividente, que hace referencia a un suceso extraño durante la realización de un certamen de asistencia masiva. La frase exacta que se ha popularizado señala textualmente: «Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá».

Esta ambigua afirmación ha dado pie a múltiples teorías por parte de los internautas. Mientras algunos sugieren que este supuesto “destello” podría interpretarse como un fenómeno aéreo o atmosférico inusual, otros han llevado las especulaciones mucho más lejos, vinculando el mensaje con la posibilidad de avistamientos o contactos extraterrestres. Cabe recordar que, aunque este tipo de predicciones generan gran curiosidad, carecen de evidencia científica y suelen ser interpretaciones abiertas que se ajustan a eventos de coyuntura global.

No obstante, más allá del misticismo y de las especulaciones que circulan en internet, lo cierto es que la Copa del Mundo 2026 ya se perfila como un acontecimiento sin precedentes. Gracias a su innovador formato ampliado, su impacto transfronterizo y su capacidad de reunir a selecciones de todos los continentes, el torneo captará de manera indiscutible la mirada de millones de aficionados alrededor del planeta.