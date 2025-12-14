Resumen: Bogotá vivió una noche histórica en El Campín con el concierto de J Balvin, que combinó música, efectos visuales y grandes invitados. La velada incluyó la emotiva sorpresa de Valentina Ferrer y su hijo Río, así como presentaciones de artistas como Ed Sheeran, Nicky Jam y Zion. Entre hits, colaboraciones y momentos familiares, el espectáculo se extendió hasta pasada la 3:00 a.m., dejando al público con recuerdos inolvidables y anticipando la continuación de la gira de Balvin por Colombia en 2026.

¡Una noche para recordar! Así se vivió el histórico concierto de J Balvin en El Campín

Bogotá vivió una velada histórica en el estadio El Campín, que se llenó de música, color y momentos inesperados durante el concierto de J Balvin. El espectáculo combinó un despliegue técnico de primer nivel con instantes cargados de emoción, dejando huella en los cerca de 40.000 asistentes.

Con un escenario de 360 grados que le permitió recorrer todas las localidades, Balvin dio inicio a El FestiBalvin. Pantallas gigantes, efectos visuales, pirotecnia y bailarines acompañaron sus éxitos, generando un ambiente festivo que unió su carrera y su vida personal de manera natural.

El show arrancó oficialmente alrededor de las 9:00 p.m., aunque las puertas se abrieron desde las 3:00 p.m. para recibir a los fanáticos. El primer tema fue “Blanco”, de su álbum Colores, seguido de un repertorio de éxitos que mantuvo la energía del público. Entre los momentos destacados estuvo la aparición de Jorge Barón, quien le dio a Balvin la tradicional “patadita de la buena suerte”, evocando los inicios del artista y generando aplausos y nostalgia.

Una sorpresa familiar que conmovió al público

El instante más emotivo se produjo cuando Valentina Ferrer, pareja de Balvin, subió al escenario junto a su hijo Río, disfrazado de Spider-Man. La reacción del cantante fue inmediata, con lágrimas que reflejaron un momento íntimo frente a miles de espectadores. La ovación del público convirtió este episodio en uno de los momentos más recordados de la noche.

Este reencuentro tuvo un trasfondo especial: Ferrer no pudo acompañar a Balvin en Medellín debido a problemas con su green card, que le impedían salir de Estados Unidos. Su presencia en Bogotá representó un instante único de conexión familiar dentro del espectáculo.

Colaboraciones y sorpresas musicales

El concierto contó con múltiples artistas invitados. Blindaje 10 interpretó “Amigos Especiales”, mientras Reykon y Jiggy Drama hicieron vibrar al público con “La Santa”. También participaron Nio García, Jory Boy, Zion, Justin Quiles, Lenny Tavárez y De La Ghetto. Más adelante, Cosculluela, Arcángel y Nicky Jam compartieron escenario con Balvin, y Ed Sheeran sorprendió interpretando su éxito “Perfect”.

A diferencia del concierto en Medellín, donde participaron Daddy Yankee, 50 Cent y Maluma, en Bogotá se incorporaron Zion, Arcángel, Cosculluela y Ed Sheeran. Algunos invitados planeados, como Sech y Snoop Dogg, no pudieron asistir, pero la presencia de la familia del artista se convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche.

El show concluyó pasadas las 3:00 a.m.; la música, la emoción y las sorpresas marcaron la noche y generaron expectativa por la continuidad de la gira de Balvin en 2026.