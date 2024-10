En la Capital del Tolima también sigue creciendo la cifra de quemados con pólvora, y lamentablemente entre los más recientes casos, hay una niña de apenas 3 años.

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, informó que durante este fin de semana de navidad, resultaron quemadas con pólvora cuatro personas, de ellas una menor de edad con heridas graves.

“Una de las cuatro personas afectadas es una menor de tres años de edad quien presenta una lesión en su ojo derecho a causa de una luz de bengala”.

La menor de edad fue atendida en un centro asistencial y se encuentra en proceso de recuperación.

Asimismo recordó que lamentablemente durante estas festividades, en Ibagué, además de las personas heridas, hay registro de un perro muerto a causa del aturdimiento que genera la detonación de este tipo de elementos pirotécnicos.

“Pido que seamos responsables, no hacerlo bajo los efectos de alcohol, hacerlo en un lugar donde no haya menores de edad o no hacerlo bajo ninguna circunstancia”, concluyó Ospina.

