“Una mujer enamorada ve lo que quiere ver.”

Esa era una frase que escuchaba cuando niña y no entendía muy bien. Tuve que enamorarme intensamente para entender perfectamente el significado de la frase.

Recientemente presenté el evento Protagonistas, la Obra y la Conferencia, en Florida, en Estados unidos. Como pueden advertir, mi evento lleva el título de esta columna internacional.

Para la fecha que realizamos el evento, estaba todo paralizado pues estaba cercano a la Florida, el huracán Dorian, que afortunadamente se desvió y no nos afectó. Por lo que realizamos el evento contra todo pronóstico. Afortunadamente contamos con el apoyo de personas queridas y comprometidas. Todo el equipo de trabajo del evento nos sentimos felices pues los asistentes disfrutaron muchísimo el evento.

Pude notar que en mi participación, la que parte que hablé sobre la mujer enamorada causó gran sensación en el público. Aparte de que el amor siempre es novedad, se debió a la presencia de un invitado que no estaba planificado asistiera a mi evento. Me refiero al hombre, (es decir, mi ex esposo por más de una década) a quien que le dediqué el libro Diciéndole Adiós al Amor de mi Vida, que presenté en Medellín, Colombia en el 2018. Ciertamente creó mucha curiosidad y expectación su presencia en el evento. Cada vez que decía algo sobre mi vida amorosa con él, todos daban la vuelta para ver su reacción. Fue difícil contar mi historia desde mi perspectiva de mujer enamorada con su presencia allí. Sin embargo, decidí tomar valor y enfrentarme a la inesperada situación. Afortunadamente, escribí mi historia de amor desde una perspectiva divertida, gracias al consejo de mi mejor amigo y cómplice estratega de la mayoría de mis proyectos, Frank Enrique. A la misma vez entiendo que fue una gran terapia decir lo que quería decirle mirándolo de frente ante el público. Al inicio tomó la palabra brevemente para decirme frente a todos que admiraba mi corazón de mujer valiente. Como también, que no estaba allí para incomodar, sino para apoyar.

Al final del evento entendí que finalmente soy la protagonista de mi vida. Porque en mi libro escribí que precisamente él era el protagonista de principio a fin. Confirmé que me ha costado mucho llegar donde estoy sin él, y a su vez, que no me dio otra opción. Por lo que el mensaje principal de mi evento fue el siguiente: Que cada uno, hombre o mujer, somos protagonistas de nuestras vidas. No el esposo, la novia, el hijo, o el trabajo.

Les compartí que cuando decidí retomar mi vida y ser la protagonista, cosas grandiosas comenzaron a sucederme. Mi carrera profesional y empresarial se despuntó, y sigue creciendo día a día.

Me siento feliz porque aunque esa relación terminó hace casi dos años, me hizo descubrir que soy una mujer con una capacidad de amar extraordinaria. Finalicé diciendo a todos los asistentes que lo más importante en cualquier relación es el amor propio. Nunca lo olviden.

La autora es abogada, conferencista internacional, empresaria, Directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web www.latinasempowerment.com