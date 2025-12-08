Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Una muerte, dos versiones! ¿Qué le pasó a Johny en La Ceja?

Minuto30.com .- La madrugada de este lunes festivo 8 de diciembre se registró un homicidio por arma cortopunzante en el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño. La víctima es un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en el barrio El Consejo. El hombre recibió varias heridas en la cabeza durante una violenta confrontación. Las lesiones fueron de tal gravedad que, a la postre, le causaron la muerte.

Dos Versiones sobre el Origen de la Riña

Las autoridades investigan dos versiones extraoficiales sobre el detonante del ataque:

Algunos testigos indican que la víctima intentó mediar en una pelea callejera, y uno de los involucrados en la disputa lo habría atacado con el arma cortopunzante.

Sin embargo, otra versión señala que la agresión se habría desatado porque el hombre pidió a varias personas que dejaran de usar pólvora en el barrio El Consejo, ya que, además de molestar, al parecer una mujer había resultado con heridas leves.

Intolerancia Social, causa del fatal desenlace

Independientemente de la versión confirmada, lo que queda claro para la comunidad es que este hombre es una nueva víctima de la intolerancia social y la escalada de violencia en medio de las celebraciones festivas.

Se esperan nuevos detalles