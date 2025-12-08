Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Una muerte, dos versiones! ¿Qué le pasó a Johny en La Ceja?

    Lo que queda claro para la comunidad es que este hombre es una nueva víctima de la intolerancia social en La Ceja

    Publicado por: SoloDuque

    la ceja
    ¡Una muerte, dos versiones! ¿Qué le pasó a Johny en La Ceja?

    Resumen: Independientemente de la versión confirmada, lo que queda claro para la comunidad es que este hombre es una nueva víctima de la intolerancia social

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La madrugada de este lunes festivo 8 de diciembre se registró un homicidio por arma cortopunzante en el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño. La víctima es un hombre de aproximadamente 40 años de edad.

    El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en el barrio El Consejo. El hombre recibió varias heridas en la cabeza durante una violenta confrontación. Las lesiones fueron de tal gravedad que, a la postre, le causaron la muerte.

    Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

    Dos Versiones sobre el Origen de la Riña

    Las autoridades investigan dos versiones extraoficiales sobre el detonante del ataque:

    Algunos testigos indican que la víctima intentó mediar en una pelea callejera, y uno de los involucrados en la disputa lo habría atacado con el arma cortopunzante.

    Sin embargo, otra versión señala que la agresión se habría desatado porque el hombre pidió a varias personas que dejaran de usar pólvora en el barrio El Consejo, ya que, además de molestar, al parecer una mujer había resultado con heridas leves.

    Intolerancia Social, causa del fatal desenlace

    Independientemente de la versión confirmada, lo que queda claro para la comunidad es que este hombre es una nueva víctima de la intolerancia social y la escalada de violencia en medio de las celebraciones festivas.

    Se esperan nuevos detalles

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.