«UNA MISIÓN POR CUMPLIR»: La defensa del orden constitucional

Resumen: El registrador, quien estaba en la misma rueda de prensa con el general y el ministro de Defensa, no dudó en instar al presidente a respetar los resultados.

Preguntado por un periodista sobre lo que sucedería si Petro no acepta los resultados electorales, el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, respondió con contundencia: “Hay que remitirse a la Constitución, artículo 217. Las Fuerzas Militares tienen UNA MISIÓN POR CUMPLIR y les corresponde (…) en cualquier escenario, cumplir la Constitución y la Ley”.

El artículo 217 asigna como prioridad de las Fuerzas Militares, entre otras, la defensa del orden constitucional. De ahí la pertinencia de la pregunta, pues las declaraciones de Petro y de voceros de la campaña de Cepeda son una amenaza cantada al orden constitucional.

Días antes, frente al uso de imágenes de soldados mutilados para atacar la campaña opositora, el general López, con la misma entereza con que le advirtió al Gobierno que las Fuerzas Militares defenderán el orden constitucional, le recordó a Gustavo Bolívar que los soldados “no son símbolos de una campaña política. Son héroes de la Nación” y exigió respeto a su sacrificio. Sencillamente…, dos expresiones de honor militar.

La amenaza al orden constitucional ha sido una constante del gobierno Petro, exacerbada en la contienda electoral. Su discurso en Montería fue otra incitación a la violencia, otro ataque a la ganadería y la propiedad de la tierra, otra descarada intervención en política y otra amenaza de desconocer los resultados: “Si ganan, estaré en las calles…, otra vez a defender las conquistas logradas con tanto esfuerzo, como para que una votación de un solo día las borre de un plumazo”. Olvida que esa “votación de un solo día” es fundamento de la democracia.

Bolívar, por su parte, también apeló a la amenaza: “Los empresarios quedan notificados…, de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”; amenaza a la que se sumó Carlos Carrillo asegurando que, si gana De la Espriella, “Indudablemente, se va a incendiar el país”. Lo dicho por ambos, dicho está, como si nada hubieran aprendido del mortal atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Mientras Petro enardece seguidores con el regreso de “espectros de la muerte”, oligarcas y terratenientes, matarifes y genocidas”, arengas que lindan con el Código Penal, y Carrillo le suma que “Si gana el fascismo (…) volveremos a un pasado donde se criminaliza la protesta y se persigue a la juventud popular”, desde una cárcel en Bogotá, uno de esos “jóvenes populares”, amenaza con reeditar el “estallido social” de 2021. “Todo comenzará desde el mismo día que ese man quede”.

Estamos avisados, pero las instituciones son más fuertes que la amenaza. El registrador, quien estaba en la misma rueda de prensa con el general y el ministro de Defensa, no dudó en instar al presidente a respetar los resultados.

Tanto el registrador, como el general López y la Fuerza Pública tienen una “misión por cumplir” ante la amenaza. Confío plenamente en que la cumplirán.

@jflafaurie