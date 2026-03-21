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    ¡Una mañana no despertó! Murió Nicholas Brendon, el recordado «Xander» de «Buffy la cazavampiros»

    La familia Brendon ha pedido respeto y privacidad

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Redes Sociales. Crédito a quién corresponda
    ¡Una mañana no despertó! Murió Nicholas Brendon, el recordado «Xander» de «Buffy la cazavampiros»

    Resumen: La familia Brendon ha pedido respeto y privacidad mientras celebran la vida de un hombre que "vivió con intensidad, imaginación y corazón"

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mundo de las series de culto está de luto. A los 54 años, falleció Nicholas Brendon, actor que saltó a la fama mundial por interpretar a Alexander “Xander” Harris durante siete temporadas en la icónica serie Buffy, the Vampire Slayer. La noticia fue confirmada por su familia, quienes informaron que el artista partió mientras dormía por causas naturales.

    Un refugio en el arte

    En sus últimos años, “Nicky” se había alejado de los grandes focos de Hollywood para encontrar su verdadera pasión en la pintura. Su familia destacó que esta faceta era el reflejo más puro de su alma:

    “Era apasionado, sensible y estaba infinitamente motivado para crear. Quienes realmente le conocieron comprendieron que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era él”, expresaron sus allegados en un emotivo comunicado.

    Batallas valientes y un legado eterno

    No es un secreto que Brendon enfrentó años difíciles marcados por problemas de salud mental y adicciones. Sin embargo, su familia quiso resaltar la luz con la que vivía sus últimos días: se encontraba bajo tratamiento, medicado y, sobre todo, optimista respecto al futuro.

    Además de su papel en Buffy, Nicholas dejó huella en producciones como:

    Mentes Criminales (Criminal Minds): Donde interpretó al analista técnico Kevin Lynch.

    Kitchen Confidential: Compartiendo set con un joven Bradley Cooper.

    Un llamado a la privacidad

    La familia Brendon ha pedido respeto y privacidad mientras celebran la vida de un hombre que “vivió con intensidad, imaginación y corazón”. Los fans alrededor del mundo ya inundan las redes con el hashtag #RIPXander, recordando al personaje que demostró que no se necesitaban superpoderes para ser un héroe y salvar el mundo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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