Una mamá le contó a media ciudad las infidelidades de su yerno

in

El divorcio de una joven se ha vuelto tema de conversación en la mesa de varias familias americanas, una vez que una madre decidió enviar una carta a media ciudad detallando la separación de su hija.

La joven identificada como Laura Kinney, contó a través de su cuenta de Tik Tok que su madre tiene como costumbre enviar una tarjeta de navidad a 500 familias en Atlanta, Georgia, en la que detalla los acontecimientos del año. Sin embargo, este año, la madre de Laura contó la separación de su hija.

“Crecí en una familia sureña muy tradicional, enviamos una tarjeta de Navidad a 500 familias diferentes, algunas de ellas nos conocen, otras realmente no nos conocen en absoluto… La tarjeta de Navidad tiene una imagen, pero, además, tiene una letra de doble cara, Times New Roman, de 10 puntos, espacio simple, como un boletín informativo, una actualización familiar de todo lo que sucede en la vida de mi familia”, detalló Laura en su video.

La mujer detalló que la tarjeta que enviaría su madre, quisiera ella recibirla por otra persona, por lo cual, a pesar de los temores, dejó que su separación fuera tema de escarnio público.

“He estado entrando en pánico por este boletín. No creo que mucha gente necesite saber tanta información sobre mí. Sin embargo, si yo fuera el destinatario de una carta como esta, sería lo mejor que he recibido. Lo enmarcaría, abriría una botella de vino, estaría inmaculado, me encantaría recibir esto.”, afirmó la joven Laura sobre la carta.

Al parecer, la separación se dio porque el esposo de Laura comenzó a tener “aventuras de soltero”.

Más noticias de entretenimiento.