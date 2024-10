Una joven reveló que se enfermó porque no había estado lavando su termo de agua correctamente.

Una mujer se hizo viral en la plataforma de Tiktok tras revelar que encontró moho en una de sus botellas de agua que utilizaba con frecuencia.

La joven comentó que se estaba enfermando constantemente, además de que fue diagnosticada con covid-19.

“Tengo una infección sinusal muy grave, eso rebotó después de la primera ronda de antibióticos”, señaló en el video.

La joven mencionó que algunos termo de agua tenían una goma removible que ayuda a evitar que los líquidos se derramen.

Se llevó una gran sorpresa cuando removió la goma he encontró que la zona estaba llena de moho.

Entre los comentarios algunos internautas expresaron: “cariño utiliza vinagre. Yo no hubiera reusado eso”, “Honestamente, eres solo tú. Yo he puesto las piezas en el lavaplatos separadas desde el día uno”, “La manera que revise el mio para encontrar que no estaba lleno de moho”.

Otros internautas indicaron que desconocían que los termos tenían una goma removible.

