¡Una historia de lealtad que no debe terminar! «Hermanitos perrunos» buscan hogar, de ser posible juntos

Minuto30.com .- Estos dos adorables perritos fueron cruelmente abandonados, pero la vida les ha regalado una conexión inquebrantable: son «hermanitos de crianza» y su mayor deseo es seguir juntos. Verlos separarse sería romper un vínculo de amor y compañía que han forjado desde cachorros.

Actualmente, una persona de buen corazón los acogió temporalmente, pero su situación le impide hacerse cargo de ellos a largo plazo. El tiempo se agota y la necesidad de encontrarles una familia amorosa y responsable es apremiante. Necesitan un refugio definitivo antes de que sea demasiado tarde.

¿Puedes abrir tu corazón y tu casa a esta dupla incondicional?

Ellos no solo buscan un techo, buscan un corazón que entienda que la compañía que se ofrecen mutuamente es vital. Si crees que tu vida y tu hogar tienen espacio para duplicar el amor y la alegría, y puedes adoptarlos juntos, por favor, actúa ahora.

¡No permitas que estos hermanos se separen! Si deseas cambiarles la vida y darles la oportunidad de seguir creciendo juntos en un hogar lleno de amor, comunícate urgentemente al: 302 293 2042.

