Una herramienta de hace 50.000 años demuestra la inteligencia que tenían los neandertales

Gisteravond werd bekend gemaakt dat een grote wetenschappelijke vondst is gedaan. Een stuk vuursteen met een lijm van pek, gemaakt door Neanderthalers. #NeanderTar. Vanochtend werd de topvondst in de vitrine geplaatst en is nu te zien in onze Tempelzaal. https://t.co/Amrezz1u9N pic.twitter.com/YiFgt5DbL3

— Rijksmuseum Oudheden (@RM_Oudheden) October 22, 2019