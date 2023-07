‘Ni la muerte los separó’: Una gatita permaneció junto a la ataúd de su dueño en todo el funeral

in

Esta historia se hizo viral rápidamente en las redes sociales, pues ha generado bastantes sensaciones en los internautas.

La historia fue compartida por una prima del fallecido donde comenta que ‘Con permiso de mis primos público esto ella es Nucita la gatita de mi primo. Ahi esta para los que dicen que los animales no sienten no piensan esto me partió el alma ella solo ahí quiere estar con su dueño con quien la amo y cuido como ella lo cuidó y estuvo a su lado. Conciencia gente conciencia, ellos aman ellos sienten’.

La gatica ‘Nucita’ permaneció encima del féretro todo el tiempo del funeral de su dueño.

El fallecido fue identificado como Hernán, de 66 años de edad, falleció en Cachí en Costa Rica.

El hombre tenía a la gatita llamada ‘Nucita’, hacía 12 años a quien trataba como si fuera su hija.

Sus familiares comentan que la enfermedad mantenía a Hernán bastante retraído, pero la única que lo animaba era ‘Nucita’.

La hija del hombre dijo “Él la trataba como una bebé, se preocupaba, aunque no estuviera en la casa, siempre estaba al pendiente de ella, dormían juntos y aún en medio de su enfermedad estaban muy unidos”.

