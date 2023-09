Una familia indígena pide ayuda para repatriar a un migrante maya que murió en EE.UU.

Ocosingo (México), 26 sep (EFE).- Una familia indígena de Chiapas solicitó este martes ayuda a México y Estados Unidos para repatriar a Carlos Martínez Gordillo, un migrante maya que apareció muerto de forma misteriosa en un río de Glenwood Springs, de Colorado.

El sueño de Martínez Gordillo era construir una casa para su madre en Ocosingo, en el sur de México, y por ello migró a Estados Unidos, pero solo alcanzó a edificar la barda porque su cadáver apareció el 16 de septiembre pasado en el afluente.

“Él era muy trabajador, de hambre no se moría, él quería mejorar mi casa, por eso se fue, ya estando allá me dijo: te voy a mejorar tu casa, mami. Lo único que alcanzó a hacer es todo esto, es lo único”, dijo a EFE Cruz del Carmen Rodríguez, madre de Carlos, quien es descendiente tzeltal.

El joven de 27 años de edad era abogado, pero ante la falta de trabajo bien remunerado migró en agosto de 2022, cuando cruzó la frontera sin problemas, comenzó a trabajar en Denver, la capital de Colorado, y al poco tiempo se mudó a Glenwood.

Laboró como albañil, mesero, cocinero, comerciante, jardinero y niñero para cumplir la promesa a su madre y enviar remesas para mantener a su hijo.

La familia de Carlos es de bajos recursos, su padre se dedica a la albañilería y su madre al hogar.

La falta de dinero y de un visado ha impedido a su madre trasladarse y saber qué sucedió con su hijo, a quien, según sus amistades, se le vio por última vez en una fiesta.

“Yo quisiera que las autoridades de allá hicieran el favor de investigar qué pasó con el muchacho, qué pasó, qué fue de él, a qué horas y cómo lo encontraron, golpeado, no sé. Tengo la esperanza de que las autoridades de allá me den una buena noticia", expresó a EFE su padre, Audiel Martínez Álvarez.

El drama de los mexicanos que migran

El caso de Carlos refleja el drama que aún padecen los cerca de 63.000 mexicanos que migran al mes de forma indocumentada a Estados Unidos, según un análisis de BBVA Research y el Consejo Nacional de Población (Conapo) publicado el mes pasado.

“Lamentablemente no se consigue mucho trabajo (en Chiapas), es un estado pobre y por eso mucha gente de acá viaja a los Estados Unidos a buscar un poquito mejorar la vida, ellos se van con la intención de mejorar la vida porque acá desgraciadamente los salarios son muy bajos, ellos tienen hijos, tienen mujer”, comentó Martínez Álvarez.

El 17 de septiembre, su madre recibió la noticia.

“Cuando me marcaron, escuché al oficial: 'soy el oficial y encontré un cuerpo'. Ya no quise escuchar más, le pase el teléfono a mi esposo, yo lo único que quiero es que me ayuden, me apoyen a traerlo”, relató.

Romairo Martínez, hermano de Carlos, indicó que a esta tragedia se suman ahora los pagos de traslado del cuerpo de su hermano, que ascienden a los 9.200 dólares que cobra la funeraria por repatriar el cadáver a Ocosingo.

“Lo que queremos es que se agilice el traslado del cuerpo, la familia está solicitando el apoyo del Gobierno de México para que nos ayuden en lo económico y en la realización de los trámites”, expuso.

“A nadie le deseo esto, nunca pensé pasar algo así. Yo siento que algo le hicieron”, añadió.

Por: EFE