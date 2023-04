in

Kimberly Reyes es una de las famosas en Colombia que más roba suspiros en redes sociales. La actriz es consciente de ello y por eso le gusta complacer a sus seguidores con imágenes en las que resaltan sus atributos.

La mayoría de las publicaciones son en traje de baño, lencería o ropa en la que deja más piel a la vista. En una de sus publicaciones de Instagram causó sensación por presumir de su gran retaguardia.

En la primera foto, que fue la que más robó la atención, aparece de espalda, usando bikini de tanga brasilera y poniéndose la salida de baño. Por diseño de la tanga, la cola de la modelo resaltó mucho más, de hecho, casi que todos los comentarios que recibió fueron por esa parte de su cuerpo.

Hombres y mujeres no escatimaron en elogios para la costeña, no la bajaron de “mamacita” y de tener una de las mejores “pompis del país”. Melissa Martínez, Elianis, otros famosos y fans le dejaron comentarios como: “cosita”, “que nalgotas”, “esta mujer me hace dudar de mi sexualidad” y muchos más.

La publicación en menos de una hora superó los 30.000 ‘Me gusta’.

