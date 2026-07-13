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    Una bienvenida «de reyes»: Noruega paraliza su capital con un épico ritual tras su hazaña mundialista

    El príncipe Haakon fue el encargado de tocar el tambor ante cerca de 90 mil personas para liderar la «remada vikinga» a su selección

    Publicado por: SoloDuque

    noruega mundial1
    Cerca de 90 mil personas acudieron a los jardines de la residencia de los reyes de Noruega para recibir la Selección de su país, luego de una extraordinaria presentación en el Mundial de Fútbol
    Una bienvenida «de reyes»: Noruega paraliza su capital con un épico ritual tras su hazaña mundialista

    Resumen: Al compás de los golpes de Haakon, los jugadores de la selección y las 90.000 almas presentes se sentaron en el suelo para simular el avance de un barco vikingo al unísono, desatando un estruendo de orgullo patrio en la capital.

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    Minuto30.com .- Las calles de Oslo vivieron una jornada histórica que quedará grabada por siempre en la memoria de sus habitantes. Cerca de 90.000 noruegos se congregaron en la plaza del Palacio Real para brindarle una recepción verdaderamente multitudinaria a su selección de fútbol, que regresó a casa tras firmar una campaña legendaria en la Copa del Mundo.

    El ambiente de fiesta nacional alcanzó su punto máximo cuando los jugadores e hinchas revivieron el fenómeno que cautivó al planeta entero durante el torneo: la «remada viking» (Viking Row). Sin embargo, el momento que desató la locura colectiva tuvo como protagonista a un miembro de la realeza.

    El príncipe Haakon, líder de la «orquesta vikinga»

    Para sorpresa y júbilo de los miles de fanáticos, el príncipe heredero Haakon de Noruega decidió romper el protocolo real y sumarse activamente al festejo.

    En un video que ya se está volviendo intensamente viral en redes sociales, se observa al futuro rey tomando los palillos y un tambor para marcar el ritmo de la gigantesca remada. Al compás de los golpes de Haakon, los jugadores de la selección y las 90.000 almas presentes se sentaron en el suelo para simular el avance de un barco vikingo al unísono, desatando un estruendo de orgullo patrio en la capital.

    El prínicipe heredero Hakoon de Noruega encabezó el multitudinario recibimient a la selección de Noruega, que llegó hasta cuartos en el Mundial 2026

    El prínicipe heredero Hakoon de Noruega encabezó el multitudinario recibimient a la selección de Noruega, que llegó hasta cuartos en el Mundial 2026

    Una campaña histórica que rozó la gloria

    El eufórico recibimiento estuvo más que justificado. El combinado liderado en la cancha por estrellas como Erling Haaland y Martin Ødegaard rompió todos los pronósticos al clasificar a los cuartos de final, firmando la mejor participación del país en toda la historia de los Mundiales.

    El sueño nórdico de llegar a las semifinales terminó precisamente ante la poderosa Selección de Inglaterra en un reñido encuentro que finalizó 2-0 a favor de los ingleses. Los encargados de frenar la ilusión de los escandinavos fueron el mediocampista Jude Bellingham, autor de los dos goles del partido, y una sólida defensa británica.

    Pese a la eliminación, el pueblo noruego demostró que para ellos sus futbolistas volvieron como auténticos campeones. La imagen del príncipe Haakon tocando el tambor junto a su pueblo es el broche de oro para un Mundial que ya es inolvidable para el país de los fiordos.

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    La Selección compartió con el príncipe heredro Hakoon de Noruega y al menos 90 mil personas, a la llegada al país, tras participar en el Mundial 2026

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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