    ¡Una belleza! Atardeceres de ensueño tras las lluvias en el Valle de Aburrá

    Foto: Minuto30
    ¡Una belleza! Atardeceres de ensueño tras las lluvias en el Valle de Aburrá

    Minuto30.com .- Este fin de semana, el Valle de Aburrá ha ofrecido un espectáculo visual inolvidable. Las fuertes lluvias caídas durante las tardes han dado paso a unas hermosas estampas en el cielo al caer el sol.

    Foto: Minuto30

    El contraste entre la humedad y los últimos rayos solares ha pintado el horizonte con una paleta de colores vibrantes y dramáticos. El cielo se ha cubierto de arreboles intensos, dominados por tonos naranja, rojos y hasta morados y el infaltable arcoiris.

    Estos fenómenos atmosféricos han creado sombras y luces que embellecen el paisaje, confirmando una vez más que los atardeceres del Valle de Aburrá tienen el poder de enamorar a quien los contemple.

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Foto: Minuto30

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


