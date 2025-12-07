¡Una belleza! Atardeceres de ensueño tras las lluvias en el Valle de Aburrá

Resumen: Las fuertes lluvias caídas durante las tardes han dado paso a unas hermosas estampas en el cielo al caer el sol

Minuto30.com .- Este fin de semana, el Valle de Aburrá ha ofrecido un espectáculo visual inolvidable. Las fuertes lluvias caídas durante las tardes han dado paso a unas hermosas estampas en el cielo al caer el sol.

El contraste entre la humedad y los últimos rayos solares ha pintado el horizonte con una paleta de colores vibrantes y dramáticos. El cielo se ha cubierto de arreboles intensos, dominados por tonos naranja, rojos y hasta morados y el infaltable arcoiris.

Estos fenómenos atmosféricos han creado sombras y luces que embellecen el paisaje, confirmando una vez más que los atardeceres del Valle de Aburrá tienen el poder de enamorar a quien los contemple.

Foto: Minuto30 Foto: Minuto30

Aquí más Noticias Virales