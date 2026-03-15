Resumen: Hollywood vivió este domingo 15 de marzo una de sus galas más memorables. Tras décadas de espera y múltiples nominaciones, el cineasta Paul Thomas Anderson finalmente se coronó como el gran triunfador de la noche

«Una batalla tras otra» se consagra como la mejor película del 2026: ganadora de 6 oscar

Minuto30.com .- La 98.ª edición de los Premios Oscar consagró a la épica de Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” con 6 estatuillas, incluyendo Mejor Película y Director. Michael B. Jordan y Jessie Buckley se alzaron con los premios principales de actuación en una noche llena de sorpresas en el Dolby Theatre.

Hollywood vivió este domingo 15 de marzo una de sus galas más memorables. Tras décadas de espera y múltiples nominaciones, el cineasta Paul Thomas Anderson finalmente se coronó como el gran triunfador de la noche. Su cinta, Una batalla tras otra (One Battle After Another), una adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon, se llevó el premio a Mejor Película, superando a la gran favorita de la crítica, Sinners.

Michael B. Jordan y Jessie Buckley: Realeza de la actuación

La categoría de Mejor Actor entregó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Michael B. Jordan se llevó su primer Oscar por su doble papel en Sinners (Pecadores), la cinta de terror sobrenatural de Ryan Coogler. Con este triunfo, Jordan se convierte en el sexto hombre afroamericano en la historia en ganar esta categoría, dedicando su premio a los pioneros que le abrieron el camino.

Por su parte, la irlandesa Jessie Buckley confirmó su dominio total en esta temporada de premios al ganar como Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Hathaway en Hamnet.

Buckley venció a nombres de peso como Emma Stone y Renate Reinsve, consolidándose como la actriz más relevante del año.

Paul Thomas Anderson rompe su “maldición”

La victoria de Una batalla tras otra no solo fue por la película, sino por el reconocimiento personal a Anderson, quien también ganó en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado.

Tras acumular 11 nominaciones fallidas a lo largo de su carrera, el director subió al escenario para recibir el aplauso de pie de toda la industria.

Otros triunfos destacados

Frankenstein: La cinta de Guillermo del Toro brilló en los apartados técnicos, llevándose los premios a Mejor Diseño de Producción, Maquillaje y Vestuario.

KPop Demon Hunters: Marcó un hito al ganar Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el éxito “Golden”, interpretado por HUNTR/X.

Avatar: Fuego y Ceniza: James Cameron no se fue con las manos vacías y reclamó el Oscar a Mejores Efectos Visuales.

Sean Penn hace historia en los Oscar 2026 al ganar su tercera estatuilla

El actor se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por ‘Una batalla tras otra’, convirtiéndose en el cuarto hombre en la historia en lograr tres Oscar de actuación. Penn se une a gigantes como Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan.

En la gala celebrada este domingo 15 de marzo, el veterano actor de 65 años logró lo que parecía imposible: su tercer Oscar competitivo, esta vez en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en la épica Una batalla tras otra.

Con este triunfo, Penn rompe una racha de más de una década sin estatuillas y se consolida como uno de los actores más laureados de todos los tiempos.

La gala cerró con un mensaje de unidad y la confirmación de que el cine de autor, con mensajes políticos y sociales profundos, sigue siendo el corazón de la Academia.

And the Oscar for Best Actress goes to… Jessie Buckley! #Oscars pic.twitter.com/KD8FmUox95 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Congratulations on your win for Best Directing, Paul Thomas Anderson! #Oscars pic.twitter.com/AX49UjWvus — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026