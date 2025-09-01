Resumen: El pasado 31 de agosto, un vuelo entre Bucaramanga y Bogotá vivió una situación de pánico cuando un pasajero comenzó a lanzar amenazas a bordo. La actriz Katherine Porto, que se encontraba entre los viajeros, documentó la tensión en sus redes sociales, mostrando cómo el hombre se rehusaba a abandonar la aeronave mientras advertía a los demás que no les convenía viajar con él. Después de casi una hora de angustia, las autoridades llegaron al lugar, permitiendo la evacuación de todos los pasajeros para garantizar su seguridad. Las autoridades confirmaron posteriormente que no había un peligro inminente.

Un vuelo con destino a Bogotá fue evacuado tras las amenazas de un pasajero; Katherine Porto fue testigo del incidente: «Nos amenaza y estamos encerrados»

Un vuelo con destino a Bogotá tuvo que detener su despegue el pasado 31 de agosto, después de que un pasajero causara pánico con sus amenazas a bordo. El incidente, que generó un ambiente de angustia, obligó a la evacuación completa de la aeronave para garantizar la seguridad de todos los ocupantes.

Entre los pasajeros del vuelo se encontraba la reconocida actriz Katherine Porto, quien documentó la alarmante situación a través de sus redes sociales. La artista narró los momentos de incertidumbre vividos en el avión, donde un hombre se se ubicó en el pasillo y empezó a lanzar advertencias inquietantes a los demás viajeros.

El sujeto, que vestía gorra y un atuendo oscuro, llegó a sugerir que no era conveniente que viajaran en ese avión si los pasajeros querían ver a sus familias. «Que nosotros votemos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión», escribió Porto en una de sus publicaciones.

Esto le podría interesar: ¡Fiesta inesperada en Bogotá! El ‘Ferxxo’ sorprende a la capital con una ‘Coffee Party’ que encendió las calles

La actriz @katherineporto describió los minutos de pánico que vivieron en un vuelo de @avianca desde #Bucaramanga a #Bogotá cuando un joven amenazó con que no les convenía viajar en este avión: esto fue lo que dijo pic.twitter.com/OIK7jwoWHS — Mely Múnera (@MelyMunera) September 1, 2025

Otra pasajera, la exconcejal Gloria Díaz, corroboró el testimonio, describiendo el comportamiento errático del hombre, quien afirmaba que su propia familia estaba en peligro y que, por lo tanto, la de los demás también podría estarlo.

La tripulación intentó mantener la calma y pidió al hombre que abandonara la aeronave. Sin embargo, el miedo de los pasajeros escaló al punto que muchos se negaron a continuar el viaje. Finalmente, tras casi una hora de espera, las autoridades llegaron al lugar, permitiendo la evacuación segura del avión. Las autoridades se enfocaron en descartar la presencia de algún artefacto explosivo o cualquier otra amenaza que pusiera en riesgo la vida de los pasajeros.