Resumen: la menor habria llegado al domicilio del sospechoso por un supuesto "regalo sorpresa" para su madre, quien fue pareja del tipo hace 3 años

¡Un video lo delata! El espeluznante caso de Agostina Vega, la niña desaparecida que mantiene en vilo a Argentina

Minuto30.com .- Argentina se encuentra conmocionada ante la misteriosa y escalofriante desaparición de Agostina vera, una adolescente de 14 años. Lo que inicialmente parecía ser un caso sin pistas claras, dio un giro dramático gracias a una grabación de seguridad que acorraló al principal y único sospechoso de este oscuro suceso: Claudio Barrelier, un empleado público de 33 años.

El video que derrumbó la coartada

El «gancho» del engaño: un regalo «sorpresa» para su mamá

¿Cómo logró convencer a una niña de 14 años de ir a su casa? De acuerdo con la investigación, Barrelier (quien fue pareja de la madre de la menor hace tres años, según reveló la abuela de Agostina) utilizó la manipulación emocional.

La abuela sostuvo que el hombre citó a la adolescente en el barrio Cofico bajo la excusa de entregarle “un regalo sorpresa” para su madre. Esta versión fue corroborada por una prueba digital clave: un audio que la propia Agostina le envió a una amiga minutos antes, contándole emocionada que iba a recoger dicho regalo.

La cronología de la desaparición

Melisa Heredia, madre de la menor, relató con angustia los últimos momentos en que vio a su hija:

La coartada inocente: Agostina estaba jugando en casa con su hermano de 7 años. Le dijo a su mamá que iba al negocio de su abuelo (ubicado al lado de la vivienda) a comprar unas empanadas.

La alerta: Salió con su hermanito, pero el niño regresó solo. «Cuando volvió le pregunté si estaba Agostina en el negocio y me respondió ‘no má, la Agos no está’», narró la madre.

El teléfono apagado: A las 22:30, Melisa llamó al celular de su hija. «Sonó cuatro veces y no sonó nunca más hasta el día de hoy”, precisó. Desde la noche del sábado el equipo no recibe llamadas ni mensajes.

Prontuario, investigación y el ruego de una madre

El perfil de Claudio Barrelier agrava la preocupación de las autoridades. El hombre cuenta con graves antecedentes penales por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Por este nuevo caso, la justicia ya ordenó su imputación por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada.

Mientras los investigadores trabajan contrarreloj rastreando la geolocalización del celular apagado y analizando los datos aportados por el detenido, la madre de Agostina le hace una súplica desesperada e inquietante a Barrelier:

«Que me diga a quién se la entregó».

Activación de la ‘Alerta Sofía’

El gobierno argentino activó el sistema nacional de emergencia Alerta Sofía para localizar a la menor, considerando que existe un riesgo grave inminente para su integridad física. Las características de Agostina son:

Físico: Contextura delgada, cabello oscuro y flequillo.

Vestimenta al momento de desaparecer: Buzo rojo con inscripciones color crema, jean negro de estilo Oxford y zapatillas blancas.