Resumen: Momentos de angustia se vivieron cerca a Viva Envigado tras la caída repentina de un árbol sobre un motociclista. Afortunadamente el conductor sobrevivió y la movilidad en la Autopista Sur ya fue restablecida

¡Un verdadero milagro! Motociclista sobrevive a la caída repentina de un árbol cerca a Viva Envigado

Minuto30.com .- Momentos de profunda angustia y tensión se vivieron en las últimas horas en el sur del Valle de Aburrá. Un motociclista que transitaba con normalidad por la Autopista Sur, a la altura del centro comercial Viva Envigado, se salvó de milagro luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara repentinamente sobre él y su vehículo.

Afortunadamente, el aparatoso incidente no cobró vidas, pero generó una fuerte alteración en la movilidad de este importante corredor vial.

Detalles de la emergencia y rápida respuesta

La sorpresiva caída del árbol atrapó al conductor en plena vía pública. Sin embargo, la solidaridad paisa no se hizo esperar:

Transeúntes, otros conductores y ciudadanos que presenciaron el hecho corrieron rápidamente para auxiliar al motociclista, logrando ayudarlo mientras llegaban los equipos profesionales.

En cuestión de minutos, organismos de atención de emergencias y gestión del riesgo de Envigado hicieron presencia en el lugar para valorar el estado de salud del conductor, quien afortunadamente sobrevivió al fuerte impacto.

Las autoridades y el cuerpo de bomberos trabajaron de manera articulada para trozar y retirar las ramas y el tronco que bloqueaban el paso. Tras limpiar la zona, se logró recuperar la movilidad en el sector de la Autopista Sur.

Gestión del Riesgo mantienen el monitoreo constante de los árboles ubicados en los corredores viales, especialmente durante las temporadas de cambios climáticos y fuertes vientos, para prevenir futuras tragedias.

Video tomado de Redes Sociales