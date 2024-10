Colombia no clasificó a los Oscars 2024 con «Un Varón» la película elegida por la Academia Colombiana de Cine se tenía toda la esperanza.

La Película «Un Varón‘» dirigida por Fabián Hernández, que narra un testimonio vívido y conmovedor de la vida en el corazón de Bogotá, quedó por fuera del listado corto de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Desde el 2015, no tenemos una producción colombiana en la categoría de Película Internacional en habla no inglesa. La última fue «El Abrazo de la Serpiente» de Ciro Guerra. La no clasificación deja tristeza en el sector audiovisual y una reflexión qué película debió clasificar por Colombia.

Las Seleccionadas en el Short List

Al quedar «Un Varón» por fuera aquí están las seleccionadas a la Categoría Mejor Película Internacional: ‘Amerikatsi’, de Armenia; ‘The Monk and the Gun’, de Bután; ‘The Promised Land’, de Dinamarca; ‘Fallen Leaves’, de Finlandia; ‘The Taste of Things’, de Francia; ‘The Teachers’ Lounge’, de Alemania; ‘Godland’, de Islandia; ‘Io Capitano’, de Italia; ‘Perfect Days’, de Japón; ‘Tótem’, de México; ‘The Mother of All Lies’, de Marruecos; ‘La sociedad de la nieve’, de España; ‘Four Daughters’, de Túnez; ‘20 Days in Mariupol’, de Ucrania; y ‘The Zone of Interest’, de Reino Unido. Estas películas avanzarán a la siguiente ronda de votación que se realizará entre el 11 y el 16 de enero de 2024 y se abrieron este primer paso entre otras películas de 88 países y regiones. Donde nuestro país no clasificó en esta opotunidad.

UN VARÓN NO CLASIFICÓ A LOS OSCARS TRAILER

