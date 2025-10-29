Resumen: Medellín develó la escultura “Vacío Presente” de Danilo Cuadros, un homenaje a los 40 años de la toma del Palacio de Justicia (noviembre de 1985). La obra es un llamado a honrar la memoria, donde la luz simboliza la justicia, la ley y la dignidad, instando al país a tramitar la diferencia con argumentos y no con violencia.

Un «vacío presente» ilumina a Medellín: así es la escultura que honra la memoria del Palacio de Justicia

Cuarenta años después de la dolorosa toma y retoma del Palacio de Justicia, la ciudad de Medellín ha develado la escultura “Vacío Presente” del artista Danilo Cuadros. La obra no es un simple adorno urbano, sino un poderoso llamado a la memoria, la justicia y la dignidad, conmemorando las 28 horas de terror que partieron la historia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La escultura se erige como una lección histórica. La luz que emana de ella simboliza tres virtudes esenciales para el país: la verdad que ilumina, la ley que orienta y la dignidad que no se negocia. La obra busca transformar el dolor de la tragedia, donde se apagaron vidas inocentes y se quebró la fe en las instituciones, en un compromiso cívico.

El mensaje central de la obra invita a la reflexión profunda en la sociedad actual. Al encenderse, la escultura plantea preguntas fundamentales: «¿estamos enseñando en nuestros hogares y en nuestras escuelas que el derecho está por encima de la fuerza?» y «¿estamos construyendo una sociedad donde la diferencia se tramita con argumentos, no con fuego?».

“Vacío Presente” nos recuerda que la memoria no se borra, sino que se honra. El artista, Danilo Cuadros, concibe las cicatrices como «señales de resistencia», enfatizando que de la oscuridad del pasado puede levantarse la luz de la justicia y la esperanza.

Medellín se une así a la memoria del país, declarando que el objetivo es transformar el dolor en un compromiso de que «la justicia no puede volver a arder entre las llamas del odio, sino unirnos como país». La escultura es una presencia viva de quienes dieron su vida por la verdad, y un juramento de la ciudad a seguir apostando por la vida, la memoria y la humanidad.

