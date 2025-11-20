¡Un tiburón poderoso! El DIM cayó 1-0 frente a Junior

El DIM se devuelve de Barranquilla con una carga pesada. La visita del Poderoso al Metropolitano, los dejó sin los tres puntos, sin el portero titular y hasta sin técnico para el clásico.

El drama para el DIM llegó al minuto 27 cuando el portero Washington Aguerre tuvo que abandonar la cancha por lesión, luego de una salida en la que acabó con un riesgo de gol a favor del Junior.

El guardameta titular se resintió en el hombro en el que sufrió una lesión que lo sacó de las canchas durante varios juegos.

En reemplazo de Aguerre ingresó a la cancha Éder Chaux, el segundo portero del Equipo del Pueblo que ha tenido buenas presentaciones, pese a ser un portero resistido por los hinchas.

El primer gol del partido llegó al minuto 37 cuando Léyser Chaverra se equivocó en una salida y el DIM empezó a sufrir el embate del Junior de Barranquilla.

El error le permitió a Yimmy Chara luchar y ganar un balón dentro del área, pateó al arco y metió el balón entre las piernas de Chaux.

Sin embargo, de la raya, Torijano logró evitar que la pelota entrara y dejó un rebote fuera del área que volvió a ganar Junior, que de nuevo, presionando, logró que Didier Moreno ganará un balón en el área y mandara la pelota al fondo de la red.

Al minuto 48, debido a las múltiples protestas, el árbitro del compromiso decidió expulsar al técnico del Poderoso, Alejandro Restrepo, lo que indica que, mínimamente no estará en el clásico frente a Atlético Nacional.

Así las cosas, el rojo de la montaña se devuelve sin puntos, con técnico expulsado y con la angustia por la gravedad de lo que haya sufrido Aguerre.

