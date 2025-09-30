ataque en anori,
Un teniente muerto, tres soldados heridos y ambulancias en fuego cruzado: ataque al Ejército en Anorí

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuye este recrudecimiento de la violencia a la política de "paz total" del gobierno, señalando que ha envalentonado a los grupos armados.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- En la noche de este martes 30 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el ataque del que fue víctima un grupo de soldados en Anorí, Antioquia.

En el hecho murió el Teniente Brayan Bello Serrano y quedaron heridos otros tres soldados: Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño, y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, atribuye este recrudecimiento de la violencia a la política de «paz total» del gobierno, señalando que ha envalentonado a los grupos armados.

Además, el gobernador denunció un hecho grave: las ambulancias que ingresaron a la zona para trasladar a los heridos quedaron en medio del fuego cruzado, lo cual representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Afortunadamente, el personal médico resultó ileso.

Este ataque, que según reportes ha sido atribuido a las disidencias de las FARC, se suma a la difícil situación de seguridad que vive el municipio de Anorí, donde incluso se había decretado un toque de queda nocturno recientemente debido a la creciente ola de violencia.

Trino del Gobernador de Antioquia

Aquí más Noticias de Antioquia

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad