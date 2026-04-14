Resumen: Tras la exitosa cirugía, el comediante permaneció dos días bajo estricta observación médica en el centro hospitalario. Gracias a su evolución favorable, los especialistas le dieron el alta médica para que continúe su proceso de recuperación desde la comodidad de su hogar

¡Un susto que no le quitó la sonrisa! ‘Alerta’ se recupera en casa tras una cirugía de urgencia en el corazón

Minuto30.com .- El querido humorista colombiano Juan Ricardo Lozano, conocido por todos como el ‘Cuentahuesos’ o ‘Alerta’, le pegó un gran susto a sus seguidores y familiares este fin de semana. Una complicación cardíaca lo llevó directo a la sala de urgencias, obligándolo a hacer una pausa obligatoria en su apretada agenda de presentaciones.

Las risas tuvieron que pausarse por unos días. El reconocido humorista, Juan Ricardo Lozano ‘Alerta’ tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de que los médicos le detectaran una grave obstrucción arterial. La situación fue tan delicada que los especialistas ordenaron una intervención quirúrgica inmediata para evitar un evento cardíaco mayor.

De la urgencia al reposo en casa

Tras la exitosa cirugía, el comediante permaneció dos días bajo estricta observación médica en el centro hospitalario. Gracias a su evolución favorable, los especialistas le dieron el alta médica para que continúe su proceso de recuperación desde la comodidad de su hogar.

Sin embargo, las órdenes médicas son claras y no tienen espacio para chistes:

Incapacidad: ‘Alerta’ deberá cumplir con un reposo absoluto y obligatorio de 20 días.

Agenda suspendida: Debido a esta situación, el humorista se vio en la obligación de cancelar y reprogramar sus apariciones en distintos escenarios y teatros del país mientras recupera fuerzas.

El humor intacto: “El peligro” de su hijo

Si algo dejó claro ‘Alerta’ es que su corazón quedó funcionando a la perfección y su chispa cómica sigue intacta.

A través de sus redes sociales, el humorista compartió un gracioso post desde su habitación en el hospital. En el video, bromeó sobre lo “peligroso” que resultaba recibir la visita de su hijo en medio de su convalecencia, sacándole una sonrisa a sus miles de seguidores que estaban angustiados por su estado de salud.