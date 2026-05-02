Resumen: El pasajero ya debe haber volado el trayecto de ida y tener un tiquete de regreso pendiente con Spirit hacia su destino original.

¡Un salvavidas en medio del caos! Avianca anuncia plan de rescate para pasajeros varados de Spirit

Minuto30.com .- Ante la emergencia aeronáutica mundial desatada por el cese definitivo de operaciones de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, las compañías competidoras han comenzado a lanzar planes de contingencia. Una de las primeras en reaccionar fue Avianca, que anunció una serie de medidas para ayudar a mitigar el impacto en los viajeros.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la aerolínea colombiana confirmó que puso a disposición de las autoridades aeronáuticas y de los usuarios afectados toda su red de rutas y sillas disponibles.

Plan de contingencia de Avianca

El objetivo principal de esta medida es facilitar la continuidad de los planes de viaje de miles de personas que quedaron a la deriva en diferentes aeropuertos del continente.

La principal ayuda anunciada por Avianca consiste en ofrecer la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea para aquellos pasajeros que tenían vuelos confirmados con Spirit y necesitan regresar a sus lugares de origen.

Avianca ha revelado los detalles exactos de su plan de contingencia para ayudar a los pasajeros que quedaron a la deriva. La aerolínea ofrecerá la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea, operando bajo reglas específicas y sujeto a la disponibilidad de asientos.

Si usted tenía un viaje programado con la aerolínea estadounidense, preste atención a los requisitos para poder ser reubicado.

Condiciones para aplicar al beneficio

Para acceder a este plan de protección, los pasajeros deben cumplir obligatoriamente con los siguientes criterios (los cuales serán verificados en el aeropuerto por el personal de Avianca):

Estatus del viaje: El pasajero ya debe haber volado el trayecto de ida y tener un tiquete de regreso pendiente con Spirit hacia su destino original.

Fechas válidas: Aplica únicamente para personas con tiquetes emitidos por Spirit para volar entre el 2 de mayo y el 16 de mayo de 2026.

Procedimiento en el aeropuerto: Los afectados deben presentarse presencialmente en el aeropuerto el mismo día de su viaje original o máximo un día antes. Las reubicaciones se realizarán estrictamente por orden de llegada y dependiendo del cupo en los vuelos de Avianca.

Rutas cubiertas por el plan

Este beneficio no aplica para toda la red, sino exclusivamente para viajes entre las siguientes ciudades:

Desde / Hacia Fort Lauderdale:

Colombia: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

Centroamérica: Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Pedro Sula y Comayagua (Honduras), San José (Costa Rica).

Sudamérica: Guayaquil (Ecuador) y Lima (Perú).

Desde / Hacia Orlando:

Medellín (Colombia).

Ciudad de Guatemala (Guatemala).

San Pedro Sula (Honduras).

Letra menuda: Aeropuertos alternos y conexiones

Zonas comunes en Florida: Para maximizar las opciones de rescate, Avianca catalogó los aeropuertos de Fort Lauderdale, Miami y Orlando como puntos intercambiables. Es decir, si no hay disponibilidad en su aeropuerto de salida/llegada original, Avianca podrá reubicarlo desde o hacia cualquiera de estas tres ciudades de la Florida.

Escalas y gastos extra: Los trayectos asignados podrán ser directos o incluir una o más conexiones. Si el vuelo requiere escalas, el pasajero deberá asumir de su bolsillo todos los costos (alimentación, alojamiento, transporte) que se deriven del tiempo de espera en los puntos de conexión.

Comunicado de Avianca