Resumen: Un video grabado en un reconocido centro comercial de El Poblado muestra a un perro usando las escaleras eléctricas. Aunque el animal salió ileso, los dueños ignoraron las advertencias de peligro.

¡Un riesgo innecesario! Video expone la grave imprudencia de dueños con su perro en escaleras eléctricas

Minuto30.com .- Un video difundido recientemente ha generado indignación en redes sociales al exponer la grave imprudencia de los dueños de una mascota en un reconocido centro comercial del sector de El Poblado, en Medellín.

En las imágenes se observa claramente a un perrito subiendo por sus propios medios en las escaleras eléctricas, una acción que los propietarios permitieron pese a los llamados de atención en el lugar.

Según los testigos que presenciaron el hecho, a los dueños se les advirtió explícitamente sobre el peligro inminente de dejar al animal caminar sobre la plataforma metálica, explicándoles que esto podría derivar en una dolorosa mutilación. Sin embargo, hicieron caso omiso a las recomendaciones y continuaron su trayecto con el perro caminando sobre los escalones.

Un riesgo innecesario

Aunque en esta ocasión el animal no sufrió ningún daño y el incidente no pasó a mayores, el video ha servido para encender las alarmas sobre la falta de conciencia en la tenencia responsable de mascotas dentro de espacios comerciales.

Permitir que un perro o gato utilice una escalera eléctrica no es un juego ni una demostración de habilidad. Las consecuencias de esta práctica pueden ser devastadoras debido a las características mecánicas de la estructura:

Riesgo de atrapamiento: Las almohadillas, uñas y el pelaje de las mascotas pueden enredarse fácilmente en las ranuras de los escalones.

Peligro en los extremos: Las placas dentadas ubicadas al inicio y al final de la escalera funcionan como un mecanismo de succión que puede atrapar las patas del animal en cuestión de segundos, causando amputaciones.

La difusión de este video busca generar conciencia ciudadana. Las normas de los establecimientos pet friendly son claras: al utilizar escaleras eléctricas, las mascotas de tamaño pequeño y mediano deben ir siempre cargadas en brazos, mientras que los animales de raza grande deben ser trasladados obligatoriamente a través de los ascensores.