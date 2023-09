Un Real Madrid sin defensa y con su estrella frustrada

in

Madrid, 24 sep (EFE).- Los errores defensivos, con dos laterales como Lucas Vázquez y Fran García superados y sin ayudas, y David Alaba perdiendo la marca de los delanteros en los tres tantos del Atlético de Madrid, motivaron este domingo la derrota de un Real Madrid que encajó su primer revés del curso sin ningún jugador elevando una baja nota del equipo y con el inglés Jude Bellingham mostrando frustración con una entrada a destiempo final.

Kepa (3): amargo primer derbi para el portero vasco tras encajar dos tantos con testarazos de rivales sin marca en apenas 18 minutos y no imponer su altura en una salida por alto en el tercero. Sin reacción posible en el primero de Morata y con una estirada estéril al remate de Griezmann. Dejó una gran intervención que evitó el tercero al disparo de Saúl, pero le faltó personalidad para imponer su figura por alto nada más arrancar el segundo acto en el tanto que sentenció el duelo.

Lucas Vázquez (2): cubrir la baja de uno de los jugadores en mejor forma del Real Madrid, Dani Carvajal, no fue sencillo para Lucas. Por su banda llegaron los tres centros de los goles rojiblancos. concediendo siempre demasiados metros a sus rivales. Su lucha está asegurada pero en esta ocasión fue improductiva. Intentó aportar en ataque sin éxito. Fue sustituido a los 57 minutos.

Alaba (1): inició el derbi con uno de esos despistes que cuestan caros en un partido grande y enfadan a Ancelotti. Perdió la marca de Morata en el gol y el Real Madrid fue de nuevo a remolque en un partido de LaLiga. Buscó el gol de falta sin éxito y por intentar corregir su error en el tanto, siguió a Morata en el segundo, dejando un espacio que aprovechó Griezmann. Por si tuviera poco, arrancó el segundo acto comiéndose el amago de Morata y culpando a Camavinga de una marca que era suya.

Rüdiger (4): le faltó comunicación con Alaba en el reparto de marcas, siguiendo sus movimientos en acciones que costaron caras por dejar desprotegidas zonas centrales del área donde aparecieron rematadores. Estuvo rápido en las acciones de contragolpe rojiblancas, más expeditivo que Alaba. Su posición en fuera de juego anuló el gol de Camavinga al borde del descanso que habría empatado el partido en ese momento. Con menos trabajo en el segundo acto intentó aportar en ataque y estuvo cerca del gol con un disparo pegado al poste.

Fran García (2): sufrió en exceso en su primer derbi, exigido al máximo ante las subidas de Nahuel Molina y en inferioridad cuando Marcos Llorente cayó a su costado. No tuvo las ayudas que pedía a gritos de Kroos. Fue un agujero defensivo, especialmente en acciones de contragolpe del Atlético de Madrid. Y en ataque, pese a exhibir físico en sus incorporaciones, le faltó la precisión de otros días en el centro.

Kroos (6): asumió el mando del juego, tirando nuevamente de galones, ante un rival que juntó líneas en cuanto obtuvo ventaja en el marcador y defendió con intensidad. El primer disparo a puerta fue suyo, lejano y blando para Oblak, pero un aviso al latigazo con la derecha que inventó tras un recorte para estrechar el derbi. Lo intentó hasta en tres ocasiones en una consigna de Ancelotti, chutar desde fuera del área en cuanto tuviesen ocasión, ante la falta de jugadores en ataque. Lo intentó todo hasta que fue sustituido.

Camavinga (5): su entrada como mediocentro defensivo fue la gran sorpresa del once de Ancelotti. No mantuvo la posición fija y cuando se soltó en ataque generó desequilibrio. Provocó una falta peligrosa en frontal, rozó el larguero con un disparo que se envenenó y marcó en un tanto que fue anulado.

Modric (3): lejos de la imagen de otros derbis y sin ejercer el liderazgo del jugador más veterano del partido. No encontró líneas de pase para generar peligro, con pocos jugadores por delante con los que asociarse. Impreciso en algunos pases de los que no falla nunca, como un contragolpe con Fede Valverde. Buscó sin éxito el gol con un derechazo a la grada antes de ser amonestado por protestar el tanto anulado y sustituido en el descanso para el cambio de sistema

Fede Valverde (4): su despliegue físico no encontró premio alguno. Tan rápido como impreciso en los momentos de dominio atlético cuando el Real Madrid intentó enganchar algún contragolpe. Demasiada conducción de balón y poca asociación, perdido cuando cayó a banda derecha. Suyo fue el primer remate a Oblak, con un remate de cabeza tras córner. Acabó jugando de mediocentro en un doble pivote pero sin mostrar su nivel.

Jude Bellingham (4): los focos, sin Vinícius, apuntaban a él y decepcionó en su primer partido grande con el Real Madrid. Impreciso con balón, sin encontrar nunca su sitio en el partido, buscando continuamente una zona en la que mostrar sus cualidades sin éxito alguno. No tuvo claridad en el último pase ni tuvo opción de armar su disparo para extender su racha de seis tantos en sus seis primeros partidos con su nuevo club. Cabreado con el colegiado por no pitar falta en una entrada que sufrió que dio paso al primer gol del Atlético. Su impotencia la mostró en una acción final, cuando el Atlético se divertía tocando con olés de la grada, con una dura entrada a Correa.

Rodrygo (3): demasiado solo arriba en el primer acto sin recibir balones en zona de peligro y buscando más protagonismo, sin lograr brillar, en la segunda parte con la entrada de Joselu desde las bandas. En el primer balón que tocó dejó un mal control y una pérdida de pelota por el lateral. Era una señal de que no estaba fino un jugador del que depende el Real Madrid en ataque y que no marca desde la primera jornada en San Mamés. Su única acción de peligro fue una jugada en solitario contra todos que culminó con un disparo cruzado que no encontró puerta. El resto de intentos fueron intrascendentes. Sufrió una durísima entrada de Giménez. Ancelotti necesita mucho más de él.

———-

Joselu (5): entró por Luka Modric tras el descanso para devolver al Real Madrid el dibujo con el que jugaba esta temporada. Tardó en aparecer en el partido, dejando tras un buen control con el pecho un remate franco a Rodrygo. Fijó defensas rojiblancos y su presencia provocó que Simeone retrasase la línea y aumentase la presencia de defensas. No tuvo oportunidades para mostrar su remate.

Tchouaméni (5): tras su primera suplencia de la temporada entró en la segunda parte incapaz de provocar la reacción de su equipo con dos goles por debajo en el marcador. Acarició el gol con un derechazo lejano pegado al poste y tuvo alguna perdida peligrosa en inicio de jugada.

Nacho Fernández (5): su entrada frenó la sangría que sufría el Real Madrid en el lateral derecho pero restó profundidad ofensiva en un sistema que necesita que los laterales se instalen en campo contrario.

Mendy (6): reapareció tras superar la lesión muscular sufrida en pretemporada y mostró un buen estado físico, el que demandaba Ancelotti para su regreso sin riesgos tras un tiempo castigado por las lesiones. Se incorporó con continuidad al ataque y generó más peligro que Fran García.

Brahim (5): fue el último cambio de Ancelotti y dejó una acción de calidad en carrera con disparo final que sacó Oblak.

Roberto Morales

Por: EFE