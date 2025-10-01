Un profesor y exsecretario de Educación encabeza la lista a la Cámara por Antioquia de Creemos

Resumen: El movimiento Creemos inscribió ante la Registraduría su intención de recoger firmas para postular una lista a la Cámara de Representantes por Antioquia, liderada por el exsecretario de Educación Luis Guillermo Patiño. La lista, que busca ser oficializada con 50.000 firmas antes de noviembre, tiene como pilar principal la seguridad, criticando el fracaso de la "paz total" del gobierno Petro.
Con un comunicado a la opinión pública, leído por el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, el movimiento Creemos realizó la inscripción ante la Registraduría para recoger las firmas y poder tener una lista con la cual esperan llegar a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.
Patiño fue el encargado de leer el comunicado, teniendo en cuenta que será la cabeza de la lista que está conformada por antioqueños especialistas en diferentes temas de interés nacional.
En el comunicado, Creemos dejó claro que uno de sus pilares es la seguridad: «Porque sin seguridad no hay libertad, no hay oportunidades, no hay vida digna. El fracaso de la llamada “paz total” del Gobierno de Petro ha dejado al país a merced de grupos armados, de estructuras criminales y del miedo en las regiones».
Le puede interesar: Cayó alias ‘Zarco’: golpe a banda ‘Las Independencias’ en Medellín con 11 capturados
Ahora, el movimiento tendrá que recoger al menos 50.000 firmas hasta noviembre para que la lista pueda ser oficial. Este es el orden de los aspirantes a la Cámara por Creemos.
101 Luis Guillermo Patiño Aristizábal
102 Simón Molina Gómez
103 Claudia Patricia Hoyos Arismendi
104 Iván Alonso Montoya Urrego
105 Héctor Jaime Rendón Osorio
106 Camila Ospina Zapata
107 Edwin Angola Mena
108 José Miguel Zuluaga Mora
109 Viviana Muñoz Giraldo
110 Carlos Ignacio Cuervo Valencia
111 Rodrigo Patiño Correa
112 Carolina Vargas Gómez
113 Juan David Guzmán Cano
114 Camila Jaramillo Cano
115 Ingri Emir Holguín Rendón
116 Fabio Alonso Naranjo Villada
117 Germán Darío Hoyos Giraldo
Un profesor y exsecretario de Educación encabeza la lista a la Cámara por Antioquia de Creemos
Con Creemos comenzaremos en las calles y con la ciudadanía la recolección de firmas para avalar nuestra lista a la Cámara de Representantes por Antioquia.
Creemos que a Colombia la sacamos adelante desde las regiones con oportunidades y educación para la gente ♥️. pic.twitter.com/LJwnEV2pFC
— LuisGuillermo Patiño (@LuisGPatino) October 1, 2025