Resumen: El movimiento Creemos inscribió ante la Registraduría su intención de recoger firmas para postular una lista a la Cámara de Representantes por Antioquia, liderada por el exsecretario de Educación Luis Guillermo Patiño. La lista, que busca ser oficializada con 50.000 firmas antes de noviembre, tiene como pilar principal la seguridad, criticando el fracaso de la "paz total" del gobierno Petro.

Un profesor y exsecretario de Educación encabeza la lista a la Cámara por Antioquia de Creemos

Con un comunicado a la opinión pública, leído por el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, el movimiento Creemos realizó la inscripción ante la Registraduría para recoger las firmas y poder tener una lista con la cual esperan llegar a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.

Patiño fue el encargado de leer el comunicado, teniendo en cuenta que será la cabeza de la lista que está conformada por antioqueños especialistas en diferentes temas de interés nacional.

En el comunicado, Creemos dejó claro que uno de sus pilares es la seguridad: «Porque sin seguridad no hay libertad, no hay oportunidades, no hay vida digna. El fracaso de la llamada “paz total” del Gobierno de Petro ha dejado al país a merced de grupos armados, de estructuras criminales y del miedo en las regiones».

Ahora, el movimiento tendrá que recoger al menos 50.000 firmas hasta noviembre para que la lista pueda ser oficial. Este es el orden de los aspirantes a la Cámara por Creemos.

101 Luis Guillermo Patiño Aristizábal

102 Simón Molina Gómez

103 Claudia Patricia Hoyos Arismendi

104 Iván Alonso Montoya Urrego

105 Héctor Jaime Rendón Osorio

106 Camila Ospina Zapata

107 Edwin Angola Mena

108 José Miguel Zuluaga Mora

109 Viviana Muñoz Giraldo

110 Carlos Ignacio Cuervo Valencia

111 Rodrigo Patiño Correa

112 Carolina Vargas Gómez

113 Juan David Guzmán Cano

114 Camila Jaramillo Cano

115 Ingri Emir Holguín Rendón

116 Fabio Alonso Naranjo Villada

117 Germán Darío Hoyos Giraldo

