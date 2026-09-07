Resumen: Desde Quibdó, el mandatario le declaró la guerra al asistencialismo tras el reciente sismo. Anunció un billón de pesos para infraestructura, capital semilla para damnificados y el impulso definitivo a los estudios del Canal Interoceánico.

¡Un «Plan Marshall» para el Chocó! Presidente De La Espriella anuncia millonaria inversión y alianza con «cacaos» empresariales

Minuto30.com .- Con un contundente mensaje de transformación estructural y el rechazo a las medidas de asistencia temporal, el presidente Abelardo De La Espriella aterrizó en Quibdó para liderar la ‘Cumbre Empresarial para la Transformación del Chocó y la Reconstrucción del País’. Durante el evento, que reunió al Gobierno Nacional con las empresas más grandes de Colombia, el mandatario anunció la puesta en marcha de un ambicioso proyecto bautizado como el «Plan Marshall para el Chocó».

«La verdadera solidaridad no genera dependencia»

El jefe de Estado fue enfático en señalar que la respuesta del Gobierno ante la reciente tragedia sísmica no se limitará a entregar ayudas momentáneas. «El Chocó lleva décadas acumulando diagnósticos, estudios archivados y promesas que nunca salieron del papel […] No vamos a responder a la tragedia con un programa asistencialista que reparta subsidios y después abandone el territorio», aseguró De La Espriella, destacando que el objetivo es emancipar a la región para que produzca y prospere.

Las millonarias cifras y los compromisos del sector privado

El autodenominado ‘Plan Marshall’ contempla una inyección de capital sin precedentes en el departamento, respaldada tanto por el presupuesto público como por el músculo financiero del sector privado. Entre los anuncios más destacados se encuentran:

Infraestructura y megaproyectos: Una inversión de $1 billón destinados a la malla vial y la conectividad aérea de la región. Además, se aseguraron los recursos para la construcción del Malecón de Quibdó y para avanzar en los estudios del histórico proyecto del Canal Interoceánico .

Reactivación económica: Entrega de $5.000 millones en capital semilla para 1.000 emprendedores damnificados por el sismo, junto con incentivos directos para atraer nuevas industrias al territorio.

Alianzas corporativas: El Grupo Nutresa entregará 100 becas para jóvenes chocoanos; Nubank liderará estrategias de inclusión financiera; la Fundación Santo Domingo inyectará recursos para fortalecer el turismo; y Supertiendas Olímpica realizará compras directas a los productores locales sin intermediarios.

Para garantizar la transparencia y evitar que los recursos se pierdan en las redes de corrupción, el presidente confirmó la creación de una gerencia especial dentro del Fondo Patria Milagro, encargada de vigilar con lupa la ejecución de cada peso.

«El Chocó no nació para vivir condenado a la pobreza. Con inversión, empresa, infraestructura, autoridad y trabajo, vamos a levantarlo desde sus raíces», concluyó el mandatario.