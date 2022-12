in

Un grupo de siete personas que se encontraban haciendo tareas subacuáticas en Egipto, se encontraron con un pez bien particular y terrorífico, tanto, que las imágenes en video que grabaron ya le dan la vuelta al mundo. A un buzo lo mordió pez y «vivió para contarlo».

La noticia parece una inocentada, pero no lo es. El pez con el que se encontraron es poco conocido en Europa y Asia, pero bien referenciado en este lado del mundo. Se trata de un “pez ballesta macho”, que por su aspecto ha sido ha sido mal catalogado, basta con verlo para asustarse.

Aunque se vea terrorífico es un pez relativamente inofensivo. Sin embargo, ocurrió que los buzos, pasaron por encima de un nido de huevos por lo que el animal, instintivamente actuó para defender a los suyos.

El pez ballesta, que lo que pretendía con el buzo era ahuyentarlo, desarrolla ese tipo de “dentadura muy dura” atrapar animales como erizos de mar.

El Alex Pikul, oriundo de Estados Unidos, manifestó: “yo pensé que estaba a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando, siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna”.

El hombre narró además que “por la forma en que lo sentí, pensé que probablemente me rompería la piel y estaría sangrando. Puedes escucharme gritar algunas malas palabras bajo el agua” señalo.

La experiencia para el grupo de buzos terminó siendo una divertida anécdota.

