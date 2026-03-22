Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El golpe financiero se estima en 4,3 millones de dólares, aproximadamente 17 mil millones de pesos colombianos.

¡Un perrito les olió los tallos a las flores! Incautan 71 kilos de cocaína en ElDorado que iban para Turquía

Minuto30.com .- La Policía Antinarcóticos propinó un golpe certero a las finanzas de las estructuras transnacionales de droga en el Aeropuerto Internacional El Dorado. En un operativo de inspección en la terminal de carga, las autoridades descubrieron un sofisticado cargamento de 71 kilogramos de cocaína ocultos en un envío de exportación.

El olfato de un canino, la clave del éxito

Según explica el Brigadier General William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, La droga fue detectada gracias a un binomio canino que dio la señal de alerta sobre varias cajas que contenían flores artificiales. Al realizar la inspección minuciosa, los uniformados encontraron que el estupefaciente estaba ingeniosamente distribuido dentro de 1.030 tallos de plástico, una modalidad de camuflaje diseñada para burlar los escáneres convencionales.

Impacto a las finanzas criminales

Según el reporte del Ministerio de Defensa, este operativo representa una pérdida multimillonaria para los carteles ya que se evitó la comercialización de 177.000 dosis.

El golpe financiero se estima en 4,3 millones de dólares, aproximadamente 17 mil millones de pesos colombianos.

El cargamento tenía como destino final Turquía, una ruta que se ha vuelto estratégica para el tráfico hacia Europa y Asia.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

“Esta acción reafirma el compromiso de combatir con contundencia las rutas y economías del narcotráfico en toda su cadena”, señaló el Mindefensa a través de sus canales oficiales.