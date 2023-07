Video. Después de tres años, un perrito atropellado encontró una nueva familia en Medellín

A sus 4 años, en junio de 2020, el perrito ‘Jacob’ fue arrollado por un carro en San Diego, en Medellín, por lo que el equipo del Centro de Bienestar Animal La Perla intervino para salvarle la vida. Pero luego de tres años bajo cuidado veterinario y terapias para que recuperara su movilidad, la mascota por fin encontró una nueva familia en Sabaneta.

‘Jacob’, es un perro criollo, negro y grande, que a pesar de su condición corre, salta y juega con otros canes, además fue vacunado, desparasitado e ingresado al sistema de identificación MICHIP para que pudiera ser adoptado.

“Estamos muy felices con la adopción de Jacob, es un perro que rescatamos de las calles, luego de haber sido atropellado y de pasar por un grave estado de salud. Hoy, Jacob tiene una segunda oportunidad para ser feliz. Queremos invitarlos a que adopten y les den esa segunda oportunidad a los caninos y felinos que se encuentran en nuestro Centro de Bienestar Animal. Gracias a los cuidados del personal de nuestro centro, están listos para tener una segunda oportunidad”, expresó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Diana Marcela Santacruz.

Como ‘Jacob’, este año otros 541 animales del Centro de Bienestar Animal La Perla consiguieron una nueva familia, donde les brindaran mucho amor. Sin embargo, todavía hay más de 1.500 caninos y felinos esperando a tener una segunda oportunidad.

Mientras tanto, Herlinda Bonilla, integrante de la nueva familia de ‘Jacob’, habló sobre la nobleza del perrito y lo feliz que se ve en su nueva vida.

“Si bien nosotros no estábamos considerando en su momento adoptar, cuando conocimos a Jacob nos enamoró su condición, su color y su nobleza. Aunque teníamos nuestros temores, estos seres nos enseñan que son supremamente resilientes; así mismo ha sido la dinámica en nuestro hogar, y nos ha enseñado que su discapacidad o su condición no es relevante para ser feliz en nuestro hogar. Estos seres que están en La Perla necesitan de nuestra ayuda, de nuestro amor; démosles la oportunidad. Yo adoptaría mil veces y no me importa su condición, no me importa su color”.

Es por esto que la Administración Distrital invita, a las personas que buscan de una mascota, a adoptar en La Perla donde encontrarán miles de animales rescatados, esperando a encontrar un hogar que les brinde amor.

Cabe resaltar, que para que el proceso de adopción sea más fácil, La Perla tiene disponible el WhatsApp 3117963457, o pueden asistir a uno de los puntos físicos de adopción en el Parque Ambiental La Frontera y en el Centro de Bienestar Animal que está ubicado en el corregimiento Altavista.

