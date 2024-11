Santa Rosa de Viterbo (Colombia), 7 feb (EFE).- Junto al Lago ha Sochagota, en Paipa, está a punto de comenzar la segunda etapa del Tour Colombia. Entre la multitud aparece a lomos de una bici Bianchi y ataviado con la maglia rosa un tal John Edward Rodríguez, el "Pantani santanderiano", físicamente casi calcado al inolvidable Marco Pantani, el "Pirata de Cesenatico".

Natural de Bucaramanga, de 49 años, su presencia llama al atención de corredores y aficionados, que apenas pueden creer lo que están viendo. Empezó a montar en bici hace solo 4 años y desde entonces cierto nivel físico que le permite pasear su imagen por toda Colombia.

"Un día estaba en una tienda-taller de bicicletas tratando de mejorar la mía. Allí había un señor que estaba viendo un Memorial de Pantani y me dijo que me parecía al ciclista italiano. Mi hermano opinó lo mismo, y me dijo que me arreglara la barba, tipo "perilla".

Le dijeron que con los arreglos en su físico que era "igualico", por lo que fue rebautizazo como Pantani, el "Pantani santanderiano".

"A mí el ciclismo no me gustaba especialmente, pero desde hace 4 años empecé a hacer una preparación intensiva, dispuesto a morir de amor todos los días por la bicicleta", dice desbordado de pasión el Pantani colombiano

Hasta entonces, el personaje del Pantani italiano, último ganador del Giro y Tour en el mismo año (1998), no había calado para nada en Jhon Edward, pero comenzó a interesarle con la excusa del indudable parecido físico.

"Me interesó Pantani y empecé a documentarme, estudié su vida, y me pareció boniita, aunque se hablen cosas malas. Dicen que el sabio ve las virtudes, y el que no es sabio ve los defectos. Entonces yo me agarro a las virtudes de Pantani, que es ser el mejor escalador del mundo", explica.

Actualmente, nuestro personaje, de alguna manera, vive de ser la copia de Pantani, por lo que representa ese papel a diario.

"Hay mucha gente que me ayuda, estoy en un grupo ciclista porque han visto mi mejoría en mi rendimiento, en mi evolución. Me han aportado su granito de arena para construir este bonito personaje. Y hasta me han dado los uniformes, me han ayudado a pintar la bici, todo, todo gracias a Dios", explica.

Jhon Edward ya es "demasiado" conocido en Colombia y Boyacá, por lo que son los visitantes extranjeros los más sorprendidos al encontrarse con el Pantani colombiano, siempre dispuesto a hacerse fotos con todo el mundo, eso sí, posando con sus perfiles más estudiados. " Soy popular más que todo con los extranjeros, ven en mi el amor infinito a Pantani, porque todavía es una leyenda y gracias a Dios estoy feliz por eso", comenta.

El próximo 14 de febrero se cumplirán 20 años del fallecimiento de Marco Pantani. Su doble está dispuesto a honrar su memoria en esta efemérides haciéndole un homenaje muy personal. Nada menos que subirá el puerto "más largo del mundo", que son 83 km de subida.

El reto será llegar al Páramo de las Letras, por la vertiente de Líbano, Murillo y los Nevados. A 4200 metros de altura llegará a la cima del puerto coloso entre los colosos que hay en el Mundo, con 83 km subiendo sin descanso.

Un desafío que quiere el Pantani santandereano utilizar para "motivar a los jóvenes, para que sepan que pueden llegar a ser Pantani. El que se lo proponga lo puede pacer realidad".

Carlos de Torres

Por: EFE